Senar processo abre seletivo para o curso Técnico em Agronegócio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso Técnico em Agronegócio, na modalidade semipresencial, com a oferta de 1.975 vagas em 80 polos de ensino. Para o Estado do Amapá são ofertadas 50 vagas, divididas em duas turmas para os municípios de Pedra Branca do Amapari e Calçoene. As inscrições vão até o dia 21 de janeiro.

A execução nas localidades será possível devido a um termo de cooperação assinado com as prefeituras, que ofertarão o suporte físico e funcional para a formação na Rede eTec. O curso tem a duração de dois anos, com carga horária total de 1.230 horas, distribuídas em quatro módulos para o desenvolvimento da habilitação técnica profissional.

O Técnico em Agronegócio formado pelo SENAR é um profissional especializado na execução de procedimentos de gestão do agronegócio, que planeja e auxilia na organização e controle das atividades de gestão do agronegócio.

Sua atuação não se limita aos processos internos de uma propriedade, podendo trabalhar em empresas comerciais, estabelecimentos agroindustriais, serviços de assistência técnica, extensão rural e pesquisa. Além disso, é um profissional consciente de seu valor e importância para a sociedade brasileira

