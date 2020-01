SESI Amapá realiza processo seletivo para o cargo de Jovem Aprendiz

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá realizará processo seletivo que visa o preenchimento de 12 vagas (mais cadastro reserva) para o cargo de Jovem Aprendiz – Assistente Administrativo. As inscrições serão realizadas nos dias 10 e 11 de janeiro deste ano exclusivamente pelo e-mail: [email protected].

Serão disponibilizadas 10 vagas (mais cadastro reserva) para atuar no SESI Macapá (vaga 01) e 2 vagas (mais cadastro reserva) para o SESI Santana (vaga 02). O candidato deverá atender aos seguintes critérios: ter idade entre 14 a 23 anos incompletos (idade que lhe permita concluir o curso antes de completar 24 anos); e estar regularmente matriculado no Ensino Fundamental ou Médio, ou ainda, ter concluído o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino ou como bolsista integral em escolas particulares.

No assunto do e-mail, o candidato deverá informar o nome da vaga e o nome completo. O currículo que será encaminhado deverá estar em formato PDF e conter, além das informações necessárias para análise, obrigatoriamente endereço de e-mail. Deverá ser encaminhado juntamente com o currículo o ANEXO I do Comunicado 001/2020-SESI/AP publicado no site www.ap.sesi.org.br (Declaração de Vínculo de Parentesco), devidamente preenchido e assinado.

O e-mail será a única forma de comunicação entre a instituição e o candidato, por ele será convocado para as etapas subsequentes do processo seletivo.

Etapas da seleção

A primeira etapa do processo seletivo consistirá na análise curricular. Na segunda será aplicada uma prova de português contendo 20 questões de múltipla escolha, em nível de conclusão do ensino fundamental. O candidato deverá obter rendimento igual ou superior a 60% da prova para prosseguir nas próximas etapas. A terceira fase será a comprovação documental e a quarta e última, a entrevista. Todas as etapas têm caráter eliminatório.

A lista geral com os nomes dos candidatos aprovados e cadastro de reserva, por ordem classificatória, será publicada no site do SESI Amapá. O processo seletivo terá validade de 12 meses a contar da data da publicação do resultado final.

A contratação do candidato aprovado ocorrerá pelo regime celetista. Não poderão participar do processo seletivo, os candidatos que possuem vínculo de parentesco, natural ou civil, com dirigente ou empregado da instituição.

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...