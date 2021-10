Animais que nascem apenas uma vez a cada mil anos

Se eu te falasse que existiram cobras com patas você acreditaria? Nesse vídeo vamos ver que existem inúmeros animais que são completamente raros e muito difícil de se encontrar outro que seja parecido.

CACHORRO

Conta para mim ai nos comentários se você tem algum animalzinho ai na sua casa? Para começar o tema de hoje você vai conhecer a história de Faith, essa cadelinha muito especial que superou grandes obstáculos. Faith nasceu em 2002 nos Estados Unidos, a cadelinha nasceu com apenas três patinhas e muito pequena, com apenas um mês de idade sua mãe parou de amamenta-la e assim ela ficou desnutrida sua sorte foi que uma mulher decidiu leva-la para casa.

Ao completar sete meses de idade o veterinário teve que remover outra patinha, ele até mesmo sugeriu que o animalzinho deveria ser abatido mas a mãe da mulher que havia resgatado ela decidiu não fazer isso, ela preferiu ensinar a cadelinha a andar como os seres humanos. A história de superação de Faith foi parar no programa da Oprah e até mesmo em filmes e livros.

PATO

Em uma fazenda de New Forest condado de Hampshire sudoeste da Inglaterra o nascimento de um patinho ganhou popularidade na cidade e também no mundo, isso porque o patinho feio como ficou conhecido era um tanto diferente dos outros patinhos que haviam nascido. Segundo a dona do animal ela ficou paralisada ao ver o pequeno patinho isso porque ele nasceu com uma estranha mutação, Jake como foi apelidado por sua dona nasceu com quatro patas sua dona ficou assustado ao ver que o animalzinho era completamente diferente de todos, más decidiu que não iria sacrificar o pequeno patinho e assim esse se manteve vivo com suas quatro patinhas.

CABRITO

Em 2014 um fazendeiro duvidou de seus próprios olhos ao ver que havia nascido um cabrito de oito patas. O fazendeiro confuso também notou que o animal era macho e fêmea, os veterinários explicaram que isso poderia ser resultado de um gêmeo subdesenvolvido. Isso aconteceu ao oeste da Croácia os veterinários locais relataram para o agricultor que o animal possivelmente não resistiria, mas o fazendeiro afirmou que caso o animal sobrevivesse ele o manteria como animal de estimação.

COBRA

Se tratando de cobras você consegue imaginar esse animal com patas? É pra mim também é algo que ficaria um tanto diferente isso pra não dizer estranho. Más o caso é que realmente foi encontrada a primeira prova de que existiu cobras com quatro patas. O primeiro fóssil desse animal data do período cretáceo e mede apenas 20 centímetros, segundo alguns estudiosos o animal após passar a se rastejar suas patas eram usadas apenas para agarrar presas e também para segurar seus parceiros. E você já tinha visto uma cobra com patas?

GATO

Kyla King e sua família tiveram uma grande surpresa ao perceberem que a gata de estimação da família havia dado a luz a seus filhotinhos. A família reside em Albany, Oregon, Estados Unidos. A gata de estimação da família fugiu para o celeiro onde teve seus filhotinhos, quando a família chegou no celeiro notaram que um dos gatinhos era diferente, isso porque o animalzinho tinha duas face. Kyla procurou um veterinário e passou a amamentar o animalzinho que ela passou a chamar de Biscoitos, a condição rara do gatinho de duas caras é conhecida como diprosopus e o animal tem chance de sobreviver sim.

CROCODILO

Agora vamos conhecer um crocodilo que provavelmente você talvez nunca tenha visto um igual! Provavelmente você está se perguntando: Más como assim? O crocodilo que quero te apresentar é um animal muito raro devido a sua condição, o que o torna um animal completamente raro é sua cor branca, um animal assim é dificilmente visto vagando pelos rios ou represas, e este fazia parte do Aquário de Audubon das Américas. Spots havia sido recuperado de um pântano na Louisiana em 1986 e levado ao seu novo lar em 1990 e viveu por cerca de 28 anos.

Fonte: Mais Curiosidades

