Jerry Santos: Águas do Jari

Pérola Musical de Jerry Santos com fotografia de Chico Terra, da Amazônia!

Aguas do Jarí

Jerrry Santos

São as águas desse rio frio

São as águas do Jari, o brio

Tão escuras a brilhar

Quem beber da tua água pra terra natal não quer voltar

Que beleza a natureza

Consegui realizar um sonho

Conhecer as quedas d’agua

Cachoeira de Santo Antônio

Como água Cristalina

Linda, linda, linda

Mas tão pura qual menina inocente

A se banhar nessas águas

Quanta água corrente…

E pergunto: Cadê as águas que inspiraram o poeta?

0.034457 -51.066564