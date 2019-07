SESI e Prodap levam Programa Cidadão Digital para Serra do Navio

Macapá – Por meio de um Termo de Cooperação Mútua celebrado entre o Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá e o Centro de Gestão da Tecnologia da Informação (Prodap), 20 pessoas do município de Serra do Navio estão participando do curso de noções básicas de fotografia, criação de arte e edição de vídeo, realizado pelo “Ciclo Básico do Audiovisual” do Programa Cidadão Digital.

O objetivo da parceria é levar conhecimento tecnológico a regiões mais afastadas. As aulas estão acontecendo na unidade móvel de Informática do SESI – um ônibus que funciona como uma moderna sala de aula, equipado com notebooks e toda infraestrutura necessária. O programa itinerante já qualificou em média 1.500 pessoas nos municípios de Macapá, Santana, Amapá, Tartarugalzinho e Mazagão.

“Por meio da parceria entre o SESI e o Prodap são capacitados estudantes, servidores públicos e a comunidade em geral. Além disso, os alunos do SESI e do SENAI, professores e instrutores também participam dos cursos ofertados”, afirmou a coordenadora da unidade integrada SESI e SENAI Santana, Sandra Duarte.

Segundo o diretor-presidente do Prodap, José Lutiano Silva, a cooperação oportuniza que ensino de excelência chegue a quem reside no interior do Estado. “Nosso objetivo é levar conhecimento tecnológico aos jovens das regiões mais afastadas, para que eles possam ter oportunidades no mercado de trabalho”, concluiu.