Workshop gratuito aborda direitos autorais na música digital em Macapá

Artistas, compositores e produtores culturais interessados em compreender melhor o funcionamento dos direitos autorais no ambiente digital terão uma oportunidade de capacitação em Macapá. No dia 13 de março, às 18h, será realizado o workshop “Música no Digital – Distribuição e Direitos Autorais”, na Casa de Produção Duas Telas.

A atividade será conduzida pela produtora cultural Marli Sanches, da MC Produções, que compartilhará orientações sobre o funcionamento dos direitos autorais na música.

Durante o encontro, os participantes também poderão tirar dúvidas e participar de uma conversa sobre direitos culturais e os desafios da distribuição musical no ambiente digital.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pela plataforma Sympla. O evento possui vagas limitadas a 20 participantes.

O workshop faz parte de um projeto aprovado no Edital de Chamamento Público nº 14/2023 – Latitude Zero – Audiovisual, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult-AP), dentro das ações da Lei Paulo Gustavo, voltadas à capacitação, formação e qualificação no setor audiovisual. O projeto foi aprovado pelo Instituto Amazônia Criativa e tem a produção da Duas Telas Produtora Cultural.

Serviço:

Evento: Workshop “Música no Digital – Distribuição e Direitos Autorais”

Data: 13 de março

Horário: 18h

Local: Casa de Produção Duas Telas

Inscrições gratuitas via Sympla no link:

https://www.sympla.com.br/evento/mUsica-no-digital—distribuicao-e-direitos-autorais/3333908

Vagas: 20 participantes

Texto: Thiago Soeiro

