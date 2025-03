Governador Clécio Luís visita obras de restauro da Fortaleza de São José de Macapá em celebração aos 243 anos do monumento

Primeira etapa da restauração foi concluída, abrangendo serviços emergenciais como a recuperação das muralhas, rampas internas e telhados. Projeto visa preservar a história e a técnica construtiva original da fortificação.

Em celebração ao Dia de São José, padroeiro de Macapá, o governador Clécio Luís realizou uma visita técnica às obras de restauro da Fortaleza de São José de Macapá nesta quarta-feira, 19. O monumento histórico, que completa 243 anos na mesma data, passa por um processo de restauração, cuja primeira etapa, voltada para serviços emergenciais, já foi concluída.

A obra, dividida em três etapas, segue um cronograma cuidadoso de execução. Até o momento, foram realizadas a recuperação parcial das muralhas, das rampas internas e das paredes, além do tratamento das coberturas. Também foram feitas a limpeza e desobstrução dos drenos do telhado, a substituição e tratamento das madeiras, e a limpeza e troca dos telhados dos edifícios.

“A intenção aqui é fazer uma obra de restauro, restituir o papel original, a história, o método construtivo. Hoje no dia do aniversário da Fortaleza, estamos entregando essa primeira etapa para garantir a segurança e a salvaguarda desse que é um dos maiores patrimônios históricos, culturais do Brasil e um símbolo da Amazônia”, destacou o governador Clécio Luís.

Com a estrutura dos prédios recuperada e estabilizada, as próximas fases do projeto visam o restauro integral da edificação, proporcionando um novo uso ao espaço. O objetivo é a reimplantação do Museu Fortaleza, transformando-o em um polo histórico, cultural, turístico e educativo, garantindo a segurança e valorização da edificação histórica, promovendo sua longevidade e funcionalidade para as gerações futuras.

Nos processos, estão sendo utilizados tijolos e telhas produzidos com cerâmica local, preservando a tonalidade original do material. O uso de insumos regionais foi uma escolha estratégica para manter a autenticidade do restauro, respeitando os métodos construtivos históricos da região. O projeto de conservação e restauração do monumento é feito pela Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes -APPA Cultura & Patrimônio.

“O processo de restauro tem a diferença de que precisamos manter a integralidade máxima do bem, respeitando sua técnica construtiva original e utilizando os mesmos materiais e insumos empregados na construção original, que remontam a séculos. Encontraremos outros desafios dessa natureza, mas entregamos hoje tudo o que havia sido proposto para essa fase inicial”, destacou o presidente da Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes, Xavier Vieira.

Ainda na ocasião, foi lançado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap) e Secretaria de Estado da Cultura (Secult) um edital para Pesquisa de Acervo, no valor de R$ 478 mil para viabilizar pesquisas em seis áreas: Arquitetura, Arqueologia, História, Ciências Ambientais, Tecnologia da Informação e Museologia. O objetivo é realizar um levantamento de bens materiais e imateriais para compor o acervo do Museu Fortaleza de São José de Macapá.

Restauro da Fortaleza de São José

Foram instaladas novas subcoberturas e criado um sistema de drenagem oculto, que facilitará a manutenção do prédio nos próximos anos. Também houve a remoção completa das camadas de cal acumuladas ao longo dos séculos nas paredes. As rampas, que apresentavam diversas perdas estruturais e são elementos essenciais da Fortaleza, foram recuperadas.

Os investimentos nas intervenções são de cerca de R$ 30 milhões, provenientes de captação junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com articulação do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e acompanhamento dos trabalhos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), vinculado ao Ministério da Cultura. As obras buscam de maneira geral reforçar a importância nacional e internacional da fortificação construída no século 18.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...