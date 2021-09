MP-AP oferta denúncia contra acusados de homicídio de criança na Comunidade do Ambrósio

Na terça-feira (28), o Ministério Público do Amapá (MP-AP) apresentou denúncia contra Flávio Ferreira Teodósio e Goodofredo Barbosa do Nascimento, ambos com 18 anos de idade, pelo crime de homicídio. Eles são acusados de matar a menina Ana Júlia, de somente cinco anos, no dia 15 de setembro de 2021, na Comunidade do Ambrósio, na área portuária do município de Santana.

A Ação Penal foi protocolada sob o processo nº 0007654-42.2021.8.03.0002 naquela Comarca, embasada no Inquérito Policial (IP) e Auto de Prisão em Flagrante (APF) da 1° Delegacia de Polícia Civil da cidade. A Denúncia é assinada pelo promotor de Justiça Horácio Coutinho, titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Santana.

Os acusados foram presos no dia seguinte ao crime e atualmente se encontram recolhidos no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN).

Entenda o caso

No dia 16 de setembro, os agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Santana prenderam Flávio Ferreira Teodósio e Goodofredo Barbosa do Nascimento, acusados do crime de homicídio.

A dupla foi acusada pela morte de Ana Júlia, de 5 anos, ocorrido na Avenida 31 de março (Ponte), na Comunidade do Ambrósio, em Santana, por volta das 17h30.

De acordo com o inquérito, o crime ocorreu devido a um confronto entre facções da região, onde o autor dos disparos tentou atingir Willian dos Santos da Silva, membro de um grupo rival.

“Este crime provocou comoção na sociedade santanense e, após a investigação policial ajuizamos esta denúncia para que os acusados sejam levados a julgamento, no qual iremos pedir a condenação para que sejam penalizados”, afirmou Horácio Coutinho.

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Gerente de Comunicação – Tanha Silva

Núcleo de Imprensa

Texto: Elton Tavares e Addan Vieira

