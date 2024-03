SENAI Amapá lança edital para credenciamento para prestadores de serviço de instrutoria e consultoria nas áreas de educação e tecnologia

Interessados poderão se inscrever durante o ano inteiro e ser chamados conforme demanda da instituição.

O SENAI Amapá está com o credenciamento para a seleção de pessoas físicas e jurídicas para a prestação de serviços nas áreas de atuação da instituição. O edital vai selecionar profissionais para oferta de serviços de instrutoria e consultoria, nas áreas de educação e tecnologia. As inscrições estão abertas no site licitacao.sesisenaiap.org.br.

O objetivo do certame é ampliar as ofertas de serviços específicos, essencial para a indústria amapaense. O processo vai selecionar profissionais que atuem nas áreas de Alimentos e Bebidas; Automotiva; Construção Civil – Edificações e Instalações; Energia GTD; Energias Renováveis; Gestão; Metrologia; Refrigeração e Metrologia; Segurança do Trabalho; TI – Hardware e Software; Vestuário e Química.

Além disso, profissionais que tenham conhecimento e habilitação em Normas Regulamentadoras, especificamente nas NRs 05 – CIPA, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 33, 35 e NBR 16776.

Cada área e NR possui requisitos específicos de formação acadêmica, experiência e os documentos para cada modalidade de contratação. Para conferir o candidato deve conferir o edital e seus anexos. Consultas referentes ao Instrumento de chamamento poderão ser formuladas e encaminhadas para endereço de e-mail: credenciamento.suprimentos@ap.senai.br

ATENDIMENTO À IMPRENSA

Coordenação de Comunicação Corporativa SESI/SENAI – AP

