Tendências para o futuro dos pagamentos em sites de apostas esportivas

As empresas bet desenvolveram-se tanto desde o início das suas atividades no Brasil em 2018, quando passaram a ser liberadas, que nem parece que só 6 anos se passaram desde então.

Hoje, as novas casas de apostas esportivas brasileiras colocam nosso país como referência internacional no setor. Uma maneira em que isso se reflete é na diversidade de opções de pagamento as quais as casas passaram a oferecer. Hoje, existem muito mais alternativas em relação às demoradas transferências e boletos bancários.

Pix;

Cartão de Crédito/Débito;

E-Wallets;

Cartões Pré-Pagos;

Criptomoedas;

Pagamentos Digitais.

Abaixo, confira as vantagens e desvantagens de cada uma e as tendências para o futuro.

Novas pções de pagamento em casas de apostas

Pix

É seguro dizer que o Pix revolucionou os pagamentos em plataformas bet no nosso país. Com ele, os jogadores passaram a poder fazer operações rápidas usando seus dispositivos móveis. É preciso apenas depositar e o dinheiro fica disponível para utilizar no saldo em poucos segundos em operações seguras medidas pela instituição bancária. As operações podem ser feitas a qualquer hora do dia e as plataformas oferecem bônus especiais para depósitos no Pix.

Cartões pré-pagos

Esse é outro sistema de pagamentos capaz de proporcionar a segurança de não ter que compartilhar dados bancários com os sites. Basicamente, funciona como um cartão de crédito no qual você compra créditos para poder utilizar em algum fim (depósitos em casas de apostas, por exemplo). As operações são rápidas, porém não há disponibilidade para saque com o método.

Carteiras digitais

Também conhecidas como e-wallets, esse método vem conquistando os brasileiros pela combinação de tecnologia e segurança. As operações nas carteiras digitais são rápidas e não há necessidade de compartilhar dados bancários com a plataforma, visto que a operação é mediada pelo serviço. Os depósitos são realizados de maneira imediata, porém alguns sites não oferecem bônus pra esta modalidade, a qual também pode apresentar taxas de serviço.

Pagamentos digitais

Usuários de sistemas de pagamento como Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay também podem realizar pagamentos rápidos usando seus dispositivos pra transferir dinheiro para as contas em plataformas bet. Esse é outro sistema de alto nível de segurança e rapidez, mas ainda muito pouco disponibilizado pelos sites.

Criptomoedas

As casas de apostas com criptomoedas ainda não são maioria, mas cresceram em variedade nos últimos anos. Desse modo, investidores em Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin e outras criptos podem utilizar seus ativos em palpites esportivos. As moedas digitais são automaticamente convertidas ao real após a transferência, por isso pode ser válido sempre conferir a cotação do dia.

Futuro dos pagamentos

Apesar do Pix ser o método favorito, a tendência é que as casas aumentem o leque de opções com alternativas digitais as quais surgem de acordo com os avanços tecnológicos. Ou seja, podemos esperar alternativas cada vez mais seguras, rápidas e tecnológicas. Quem ganha somos nós apostadores, os quais ganhamos mais flexibilidade e versatilidade a cada evolução. O importante será sempre jogar de maneira moderada. Boa sorte.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...