Programa Peixe Popular oferta 50 toneladas de pescado para Semana Santa em quatro municípios

Serão mais de 24 espécies comercializadas em Macapá, Santana, Itaubal e Serra do Navio.

O Governo do Amapá vai disponibilizar nesta quarta-feira, 27, e quinta-feira, 28, mais de 50 toneladas de pescado vivo e congelado para comercialização na Semana Santa. A iniciativa faz parte do programa Peixe Popular e vai atender este ano os municípios de Macapá, Santana, Itaubal e Serra do Navio.

Serão disponibilizadas 24 espécies para venda pelos empreendedores a preços que variam de R$ 10 a R$ 20 por quilo. O programa é coordenado em conjunto pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR), Secretaria de Estado da Pesca e pelo Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap)

O objetivo do programa é ofertar opções de pescado na mesa do amapaense por um custo baixo, além de movimentar a economia local, com a geração de emprego e renda, como destaca o Plano de Governo da gestão.

Nos dois dias do programa, serão disponibilizados 13 pontos para venda dos peixes, sendo 8 em Macapá, 3 em Santana e 1 em Itaubal e Serra do Navio, no horário das 7h às 20h.

PROGRAMA PEIXE POPULAR

Município de Macapá

Zona Sul:

Venda somente de peixe vivo

Bairro do Buritizal: Feira do Produtor, avenida Treze de Setembro

Bairro da Fazendinha: Rodovia Josmar Chaves Pinto, em frente ao Parque de Exposições da Fazendinha

Bairro do Buritizal: avenida Anhanguera ao lado da Praça da Caixa D`água

Venda de peixe vivo e resfriado

Zona Norte:

Venda somente de peixe vivo

Rotatória do Conjunto Macapaba (somente na quinta-feira, 28)

Bairro Jardim Felicidade: Feira do Produtor, avenida Sebastião Queiroz de Alcântara, 511

Venda de peixe vivo e resfriado

Bairro Infraero 2: Rodovia BR 210, Km 3, em frente a subprefeitura da Zona Norte

Bairro Julião Ramos: Praça Chico Noé, rua General Rondon

Macapá Zona Oeste:

Venda somente de peixe vivo

Bairro Marabaixo: Rodovia Duca Serra, em frente a Aifa

Comunidade do Ariri:

Venda somente de peixe vivo

Município de Santana:

Venda de peixe vivo e resfriado

Avenida Princesa Isabel com a rua Euclides Rodrigues

Praça do Fórum

Em frente da antiga Sanprev

Município de Serra do Navio:

Venda de peixe vivo e resfriado

No entorno na feira municipal, rua do Ipê

Município de Itaubal:

Venda de peixe vivo e resfriado

Praça José Raimundo do Rosário

