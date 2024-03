Peixe Popular: feiras recebem serviços de manutenção e limpeza para a Semana Santa, em Macapá

Nas feiras do produtor rural, nos bairros Buritizal e Jardim Felicidade, foram executados lavagem dos estandes, roçagem, retirada de lixos e entulhos no entorno.

Por: Jamylle Nogueira

O Governo do Amapá está preparando as feiras do Produtor Rural e Mercado do Peixe, em Macapá, para receber mais uma edição do programa estadual Peixe Popular, que acontecerá nos dias 27 e 28 de março. Os locais recebem serviços de manutenção, como lavagem dos estantes, retirada de lixos, entulhos e roçagem no entorno.

O programa acontece anualmente, durante o período da Semana Santa. O objetivo é ofertar opções de pescado na mesa do amapaense por um custo baixo, além de movimentar a economia local, com a geração de emprego e renda.

Para isso, o Governo incentiva comerciantes e produtores de pescado com auxílio de insumos, como gelo, barracas, sacolas, cubas, limpeza e divulgação do evento. Serão disponibilizadas 24 espécies para venda pelos empreendedores a preços que variam de R$ 10 a R$ 20 por quilo.

O programa é coordenado em conjunto pela Secretaria de Estado Desenvolvimento Rural (SDR), Secretaria da Pesca e pelo Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap).

CONFIRA OS PONTOS DE VENDA DO PEIXE POPULAR

O trabalho de limpeza de rodovias e espaços públicos da área urbana, é um serviço contínuo realizado pelo Governo do Amapá, que garante a segurança e mobilidade da população em geral.

“Formamos uma força tarefa que está atuando em várias frentes de trabalho, além das feiras, outra parte da equipe realiza serviços de manutenção na rodovia Duca Serra. Essas ações são essenciais, pois ao mesmo tempo que melhora a trafegabilidade, fomenta a economia local, pois os feirantes podem oferecer para a população produtos conservados em um ambiente mais limpo e seguro”, explicou Amanajás.

Parceria

Os serviços de recuperação e limpeza são executados por reeducandos que cumprem pena em regime aberto, semiaberto, além de egressos do regime prisional do Estado. A Setrap já recebeu o Selo Nacional de Responsabilidade Social pelo Trabalho no Sistema Prisional – “Resgata”, da Secretaria Nacional de Políticas Penais, como reconhecimento pelo trabalho de ressocialização.

A estratégia é fruto de uma parceria entre o Governo do Amapá e o Conselho da Comunidade na Execução Penal da Comarca de Macapá, que tem por objetivo a reinserção social de 100 reeducandos. Eles são fiscalizados pela Setrap e também realizam os serviços de manutenção de prédios institucionais.

Foto: Jamylle Nogueira/Setrap

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

