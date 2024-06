TJAP e parceiros realizam mais uma edição do Casamento na Comunidade 2024, na segunda-feira (17)

Com o objetivo de regularizar juridicamente a união civil de pessoas que não têm condições e oportunidades de oficializar o matrimônio, o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), em parceria com a Assembleia Legislativa (ALAP) e nesta edição junto com o Cartório Vales, vão promover nesta segunda-feira (17), às 17 horas, na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AP), em Macapá, mais um “Casamento na Comunidade”. A cerimônia unirá 100 casais, que não terão custo algum com as despesas do casamento.

O público-alvo do programa são casais que já vivem juntos, mas só podem oficializar a união: pessoas solteiras, viúvas e divorciadas legalmente, independente de cerimônia religiosa. Para a titular da 3ª Vara de Família da Comarca de Macapá, juíza Joenilda Lenzi, que também é coordenadora do programa, o matrimônio é um momento único e deve ser todo preparado. Por isso, antes da cerimônia é realizada uma palestra denominada Oficina do Casamento.

“Com a realização da oficina de noivos, contribuímos para que os casais detenham mais informações sobre os benefícios de um casamento civil reconhecido e também ensiná-los a lidar melhor um com outro”, explicou a magistrada.

Secretaria de Comunicação do TJAP

