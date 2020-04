COVID-19: aulas da rede estadual vão continuar suspensas

A nova decisão determina a suspensão das aulas nas escolas das redes estadual e particular por mais 30 dias.

Gabriel Dias

O governador do Amapá, Waldez Góes, decidiu prorrogar a suspensão das aulas nas redes estadual e particular do ensino por mais 30 dias. A anúncio foi feito através da redes sociais, e faz parte do novo pacote de medidas temporárias de prevenção ao contágio do novo coronavírus (COVID-19).

O decreto que regulamenta a medida deverá ser publicado nesta sexta-feira, 3. A decisão do governo mantém suspensas as atividades nas escolas estaduais, escolas particulares e na Universidade do Estado do Amapá (Ueap).

“Essa medida é uma forma de resguardar a saúde dos nossos alunos, servidores e familiares, reforçando a necessidade de ficar em casa para evitar o contágio da doença, mas sempre lembrando que a suspensão das aulas não significam férias”, explicou Góes.

O chefe do executivo estadual também analisa novas medidas de enfrentamento ao coronavírus, como a extensão das medidas de restrição aos horários e funcionamento do comércio, serviços públicos e templos religiosos.

“Todas as nossas decisões são tomadas com base no conhecimento científico, ouvindo nossa comitê médico/científico sobre a atual situação do COVID-19 no estado”, destacou o governador Waldez Góes.

