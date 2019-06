Todos os voos do Amapá já estão sendo vendidos e serão operados por aeronaves Airbus A320, configuradas com 174 assentos em classe Economy.

A LATAM acaba de anunciar mudanças nos voos que chegam e partem de Macapá. Além de mais uma frequência semanal para Belém, a companhia lançou novos horários durante o dia para todos os destinos a partir do Amapá. Com mais opções de voos, a tendência é de mais passagens aéreas baratas em função do aumento da concorrência com a Azul e Gol.

Segundo a LATAM, o voo direto Macapá-Belém-Macapá é operado cinco vezes por semana em voos noturnos. A partir de 4 de agosto, a rota será operada seis vezes por semana durante o dia. A ida às 12h05 e volta às 13h30.

Já o voo direto Macapá-Brasília-Macapá é operado seis vezes por semana no período noturno. A partir de 4 de agosto, ele passará a decolar em horários mais convenientes (ida às 15h45 e volta às 8h15).

Todos os voos da LATAM no Amapá seguem sendo operados por aeronaves Airbus A320, configuradas com 174 assentos em classe Economy. As passagens aéreas destes novos voos estão sendo vendias no site da companhia. A companhias Azul e Gol oferecem voos de Macapá para Belém com opções de conexões para várias cidades.

“Seguimos atentos a todas as oportunidades para adequar as nossas operações e atender as necessidades dos clientes de forma sustentável. Este é o nosso foco para seguir oferecendo aos clientes do Amapá as melhores opções de conexão com a nossa malha aérea no Brasil e no exterior”

Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil

Confira os novos horários dos voos de Macapá para Belém

