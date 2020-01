Clécio é o 6° prefeito do Brasil e o 2° da Região Norte que mais cumpriu promessas de campanha

O levantamento divulgado nesta quinta-feira, 2, pelo portal de notícias G1 mostrou que Clécio Luís é o 6° prefeito no Brasil que mais cumpriu os compromissos registrados na Justiça Eleitoral e o segundo da Região Norte. O levantamento avaliou todas as áreas da gestão e mostrou que, até o fim do ano passado, 73,8% dos compromissos assumidos oficialmente tinham sido cumpridos totalmente ou estavam em fase de execução.

Clécio avaliou como positivo o resultado das promessas registradas na Justiça Eleitoral e divulgadas no G1. “Com certeza, alcançamos bons números e avançamos muito em 2019, cumprimos no todo ou em parte mais de 73,8% das propostas [integrais e parciais], e no todo cumprimos 54,76% das propostas, ficando em 6º lugar entre as 26 capitais, e em 2º na Região Norte, atrás apenas de Rio Branco, que cumpriu 59,26%. Sabemos que temos muito para avançarmos ainda, seguiremos trabalhando e cuidando de nossa cidade”.

Ainda de acordo com o prefeito, a gestão está bem próxima de cumprir todas ou quase todas as promessas de campanhas. “Temos o ano inteiro de trabalho pela frente e tentaremos cumprir todas. Se compararmos com outras capitais que chegaram a 39%, estamos com quase o dobro de promessas cumpridas e avançaremos muito este ano. Foi um ponto importante. As promessas estão sendo cumpridas e isso cria mais credibilidade com a população, que precisa também cuidar da cidade. Essa é a nossa intenção, que nosso engajamento também possa motivar as pessoas cuidarem do lugar onde moram”, frisou.

O levantamento do G1 aponta que em 2019, das 42 promessas levantadas, 23 foram cumpridas e 8 estão em andamento. Considerando as metas cumpridas e as parcialmente cumpridas, o prefeito de Macapá atinge um índice de 73,8% de execução do plano de governo. As outras 11 restantes ainda estão em fase de implantação ou foram substituídas por questão de ajustes financeiros.

Na área da educação, a Prefeitura de Macapá conseguiu avanços significativos no ano passado, com mais de trinta escolas revitalizadas. Entregou duas creches: a Tia Chiquinha e a Eco Creche Tio João; e entregará mais duas novas escolas: uma localizada na comunidade do Curiaú, com capacidade para atender 200 crianças; e a Escola de Santa Luzia do Pacuí, com capacidade para atender 300 alunos. Já a Escola de São Joaquim do Pacuí, com capacidade para atender 200 crianças, deverá ser entregue no primeiro quadrimestre de 2020.

Como promessas cumpridas, o Bioparque da Amazônia, antigo Zoobotânico, que estava fechado há 20 anos, foi um marco na administração e para o município de Macapá. Além disso, com a aprovação do Conselho Municipal de Direitos da População LGBT e Comitê de Saúde da População Negra, a área social foi reforçada. A saúde também ganhou destaque em 2019, a primeira UBS Fluvial Dra. Celia Trasel foi entregue com atendimentos médico, odontológico, vacina, curativa, consultas de pré-natal, puericultura, coleta de PCCU e testes rápidos nas comunidades do Bailique e Carapanatuba. Em diversos ciclos de viagem, a unidade já realizou mais de 6 mil procedimentos, facilitando o acesso à saúde para a população da região.

