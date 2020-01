Melancia ajuda na conquista da boa forma e é alimento saudável

Manter ou conquistar a boa forma não é uma missão muito fácil. Afinal, exige disciplina e dedicação, com a união da prática de atividade física com uma alimentação saudável e equilibrada. Entretanto, é uma tarefa extremamente saborosa. Principalmente, quando contamos com a ajuda de deliciosas frutas que ajudam nessa missão.

Para quem abusou um pouco durante as festas de fim de ano, uma boa alternativa para começar 2020 com o pé direito é contar com a ajuda da melancia. Afinal, essa fruta muita apreciada tem ótimas qualidade que ajudam na luta contra a balança.

Para os “formigões”, o sabor adocicado da melancia ajuda a deixar os doces de lado, eliminando aquela vontade de comer um bombom, por exemplo. Mas a fruta tem outras vantagens para uma dieta saudável e eficiente.

Vitaminas e minerais

A melancia é uma ótima fonte de vitaminas A e do complexo B. Além disso, tem em sua composição a vitamina C. Já potássio, ferro e zinco são alguns dos minerais disponíveis.

