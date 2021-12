Feira de Produtos do Campo inicia em Santana nesta sexta (3)

Como parte da programação do Festival Gastronômico Sabores de Santana, produtores do município e da agricultura familiar comercializam frutas e hortaliças, no formato de feira livre

Oziane Bastos

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e parceiros, promovem a Feira de Produtos do Campo, na Praça do Fórum, localizado à Rua Cláudio Lúcio Monteiro, na Vila Amazonas em Santana, nos dias 3 e 4 de dezembro, nesta sexta e sábado, das 8h às 12h, respectivamente.

Segundo o coordenador do Escritório Regional do Sebrae em Santana, Iranei Lopes, a feira reúne 10 produtores rurais, do Provedor I, Comunidade de Mazagão – Ramal da Totóia – Linha 1; Assentamento Santa Luzía; Cinco Chagas e Anauerapucu.

“O Sebrae no Amapá em parceria com Abrasel e a Prefeitura Municipal de Santana, estão realizando o primeiro Festival Sabores de Santana, um grande festival gastronômico já esperado há muitos anos pelo santanense, mais de 7 anos não tinha um festival e a gente entende que a gastronomia perpassa também por sentidos, pelo prazer de comer bem, de experimentar uma boa comida, com temperos regionais, com a culinária regional”, disse o coordenador do Escritório Regional do Sebrae em Santana, Iranei Lopes.

De acordo com ele, foram convidados alguns produtores rurais do município, próximo das localidades Ramal da Totóia e Anauerapucu, para poderem comercializar, e unir o útil ao agradável, por se falar dessa tríade que é Gastronomia, Artesanato e Cultura, que é muito importante, e é uma inclusão, para que as pessoas possam também levar produtos do campo direto para a mesa, são produtos de qualidades, organizado e orgânico.

Estrutura

A Feira de Produtos do Campo, possui uma tenda medindo 10×10, com balcões de exposição. Os produtores estarão padronizados com a camisa e avental personalizados, máscara, luvas e toucas.

Segurança

De acordo com as recomendações do Conselho Nacional de Saúde, a feira acontece na modalidade presencial em conformidade às normas sanitárias de higiene, segurança e implementação de regras de afastamento social.

Coordenação

A estratégia de mercado para o produtor da agriculta familiar, está sob a coordenação do Sebrae, por meio da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae no Amapá (UPP) e do Escritório Regional do Sebrae em Santana; e da Prefeitura Municipal de Santana (PMS), por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Santana (Semdes).

Parceiros

Para a realização do 1º Festival Gastronômico Sabores de Santana, Feira de Produtos do Campo e a Feira de Artesanato, são parceiros Sebrae no Amapá, Prefeitura Municipal de Santana (PMS), Governo do Estado do Amapá (GEA), Associação Comercial e Industrial do Amapá em Santana (ACIA/STN), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amapá (Abrasel/AP) e Restaurante Flora Bistrô.

