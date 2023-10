Com novidades, Governo do Amapá alinha programação do Encontro dos Tambores 2023

Evento que chega a 28ª edição, tem como ponto alto a Missa dos Quilombos, em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.

Por: Gabriel Penha

O Governo do Amapá e as instituições parceiras do Encontro dos Tambores 2023, iniciaram as tratativas para o alinhamento da programação do evento, que este ano chega a sua 28ª edição, exaltando a tradição e a cultura afro-amapaense.

Realizado no período da Semana da Consciência Negra, em novembro, o festejo é organizado pela União dos Negros do Amapá (UNA), com apoio e fomento da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e da Fundação Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Fundação Marabaixo).

“O Governo do Estado tem apoiado e fomentado os eventos da cultura afro-amapaense. Este ano, tivemos a inédita Central do Marabaixo, uma grande vitrine da nossa manifestação e o Ciclo do Marabaixo. Agora, se aproxima o Encontro dos Tambores, maior evento de interação cultural entre as comunidades negras, quilombolas e tradicionais amapaenses, que evidencia toda a riqueza da nossa identidade e ancestralidade. Temos a missão de realizar uma programação grandiosa, como as nossas comunidades merecem”, destacou Josilana Santos, diretora-presidente da Fundação Marabaixo.

O tradicional palco do Encontro dos Tambores é o Centro de Cultura Negra Raimundinha Ramos, localizado no bairro do Laguinho, em Macapá. O ponto alto da festa é a Missa dos Quilombos, que acontece no dia 20 de novembro, quando é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra.

Além dos ritos religiosos habituais, a missa conta com a presença de sacerdotes e membros de religiões de matriz africana, que relembram a África Antiga em rituais como a oferenda de alimentos, que remetem à resistência do povo negro, legado de Zumbi dos Palmares, que tem a memória lembrada durante a programação.

A proposta principal do evento é integrar as comunidades tradicionais do Amapá através de apresentações de marabaixo, batuque, capoeira, entre outras. Além da realização de palestras, oficinas e feiras de afro-empreendedores.

Exposição “Sankofa”

Para este ano, uma das novidades no Encontro dos Tambores 2023 será a exposição visual “Sankofa – Amapá 80 anos”, lançada na programação da 52ª Expofeira do Amapá, que evidencia as comunidades tradicionais amapaenses, além de reverenciar a memória e o legado dos seus pioneiros. Inicialmente, foram apresentadas 40 imagens em dez expositores, número que deverá ser aumentado.



Foto: Gabriel Penha/Fundação Marabaixo

—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...