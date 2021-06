liberada a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no interior de restaurantes, churrascarias e similares em Macapá

A Prefeitura de Macapá divulgou nesta terça-feira (08) o Decreto Municipal nº 3.668/2021 – PMM que dispõe sobre o funcionamento das atividades econômicas. As medidas são válidas para o período de 08 a 21 de junho.

De acordo com o documento, está liberada a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no interior de restaurantes, churrascarias e similares, bem como apresentações ao vivo de no máximo dois artistas. O horário de funcionamento desses estabelecimentos é das 10h às 22h para atendimento presencial, com exceção do dia 12 de junho, Dia dos Namorados, que fica permitido o atendimento presencial até a meia-noite. O delivery está autorizado de 8h às 1h todos os dias.

Atividades de lazer em clubes, incluindo parque aquáticos, também estão permitidas, de quinta a domingo, das 9h às 18h. O clube deverá elaborar protocolo de funcionamento que será avaliado pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde (CVS).

Continuam suspensas as atividades em bares, boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos, balneários, praias, eventos, passeios e festas realizadas em embarcações, ônibus, sítios/terrenos e similares, salões de festas e quaisquer outras áreas de convivência e uso comum em condomínios, associações e congêneres.

Veja o documento na íntegra no site da Prefeitura de Macapá.

