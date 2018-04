Com RJ finalmente aderindo, CNH Digital já é aceita em todo o Brasil

O Detran do Rio de Janeiro anunciou hoje (26) que já começou a implantar no estado a CNH Digital. O departamento de trânsito fluminense foi o último a aderir à novidade e, com isso, o app da carteira nacional de habilitação agora é aceito em todo o Brasil.

A chegada do Rio de Janeiro à CNH Digital é especialmente interessante porque o prazo dado pelo Denatran — o departamento nacional de trânsito — para que todos os estados passassem a utilizar o recurso era até o dia 1° de julho. Isso significa que a implementação terminou mais de um mês antes do que era previsto incialmente.

O app da CNH Digital, entretanto, não tem alcançado as expectativas dos condutores brasileiros. Na Play Store da Google, por exemplo, a nota média do app é de apenas 2,7 estrelas, considerada baixa para os padrões de apps do Android.

