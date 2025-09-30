Número de queimadas em setembro corresponde ao que foi registrado em todo o período seco de 2025

De acordo com a Climatempo, focos avançaram para áreas próximas às redes de transmissão e distribuição de energia, usinas de geração e obras de infraestrutura

O Brasil registrou, nos primeiros 23 dias de setembro, 761 focos de incêndio, a maior parte no estado de São Paulo. O número chama a atenção por ser praticamente igual ao registro de incêndios (794 focos) que aconteceram durante todo o período seco de 2025, que vai de 1º de junho a 31 de agosto. Os dados são da Climatempo, a maior e mais reconhecida empresa de consultoria meteorológica e previsão do tempo do Brasil e da América Latina.

“As queimadas em setembro não ficaram restritas a áreas desabitadas ou remotas, mas avançaram para regiões próximas a áreas de transmissão e distribuição de energia, usinas de geração e obras de infraestrutura, aumentando a exposição de ativos estratégicos de nossos clientes”, observa Ana Clara Marques, meteorologista da Climatempo.

O SMAC – Sistema de Monitoramento e Alerta Climatempo apontou um aumento de 369,6% na atividade de alertas de queimadas em relação à soma do trimestre de junho, julho e agosto. O salto, explica a meteorologista, reforça como o auge da estação seca potencializa os riscos e aproxima os focos de incêndio de locais que impactam diretamente a operação das empresas.

A intensificação das queimadas em setembro está diretamente ligada à combinação de temperaturas elevadas, baixa umidade e vegetação ressecada, condições típicas da estação seca. A situação tende a melhorar com a chegada da primavera, embora a estação de transição ainda presente irregularidade nas chuvas.

Esse cenário evidencia a importância da inteligência meteorológica para antecipar riscos e fortalecer a proteção de ativos em todo o Brasil. “Com o SMAC, as empresas ampliam a cobertura de alertas, identificam focos com mais agilidade e ganham tempo de resposta, assegurando segurança operacional e continuidade dos negócios frente às adversidades climáticas”, afirma a meteorologista da Climatempo.

Alertas sobre eventos climáticos

Para a análise das variáveis climáticas, os especialistas da Climatempo utilizam as informações geradas em tempo real pelo SMAC, que conta com funcionalidades especialmente desenvolvidas para o foco nas necessidades dos clientes. Ao serem identificados eventos de interesse como focos de incêndio, tempestades, ventanias, chuvas de granizo e raios, as análises são compartilhadas com as empresas para uma tomada de decisão mais assertiva com vistas à proteção dos ativos e continuidade dos serviços que oferecem.

A Inteligência Artificial do SMAC foi essencial para monitorar incêndios em tempo real e planejar ações preventivas. Para tornar esse processo ainda mais preciso, o CT-MERGEFIRE (Inteligência Climatempo) integra dados de múltiplos satélites e aplica filtros avançados que eliminam ruídos e inconsistências, garantindo uma detecção mais confiável de focos de queimadas e fortalecendo a prevenção ambiental e a tomada de decisão.

Sobre a Climatempo

A Climatempo é a maior e mais reconhecida empresa de consultoria meteorológica e previsão do tempo do Brasil e da América Latina, oferecendo soluções personalizadas para diversos setores da economia. Com tecnologia avançada e uma equipe de especialistas altamente qualificada, a empresa fornece previsões precisas e análises climáticas estratégicas para auxiliar na tomada de decisão em segmentos como energia, infraestrutura, agronegócio, setores públicos, entre outros. Para o público em geral, fornece informações sobre o clima por meio do seu website e aplicativos. Juntos, esses canais alcançam, em média, 20 milhões de usuários mensalmente.

Comprometida com a inovação, foi a primeira empresa privada a oferecer análises climáticas customizadas no mercado brasileiro e, em 2015, instalou o LABS Climatempo no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos (SP), para atuar na pesquisa e no desenvolvimento de soluções para tempo severo, energias renováveis (eólica e solar), hidrologia, comercialização e geração de energia, navegação interior, oceanografia e cidades inteligentes.

Fundada em 1988, a Climatempo foi adquirida, em 2019, pela StormGeo, empresa líder global em serviços de inteligência meteorológica e suporte à decisão, sediada na Noruega, com presença em 26 países e 550 funcionários, e que, desde 2021, integra o grupo Alfa Laval, líder global no fornecimento de produtos nas áreas de transferência de calor, separação e manuseio de fluidos.

