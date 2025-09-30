quinta-feira, outubro 2, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáSegurança

Governo do Estado forma 19 novos agentes da Rotam e fortalece a Segurança Pública no Amapá

Livia Almeida

O Governo do Amapá realiza nesta terça-feira, 30, a formatura de 19 novos agentes do 10º Curso Operacional da Companhia de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), da Polícia Militar. A ação integra a política estadual de investimento na capacitação e especialização dos agentes de Segurança Pública, fortalecendo uma das principais frentes no combate aos grupos criminosos em todo o estado.

Os policiais passaram por três meses intensos de treinamento, divididos em três fases – rústica, intelectual e técnica – que abrangeram 33 disciplinas. Entre os conteúdos, foram ministradas a instrução de tiro, gerenciamento de crise, choque ligeiro, técnicas e táticas de abordagem de pessoas e veículos, direitos humanos e polícia comunitária.

Este é o segundo curso concluído na atual gestão, totalizando 31 novos policiais militares incorporados à Rotam, o que representa um aumento de 50% no efetivo em relação a 2022. Atualmente, a unidade é responsável por cerca de 60% de todos os Boletins de Ocorrência do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), consolidando seu papel como força especializada em ocorrências de alto e altíssimo risco.

Local: Superintendência Regional da Polícia Federal

Data: 30/09/2025 às 18h0

Endereço: Rua Tancredo Neves, n? 201, bairro São Lázaro, em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

Você pode gostar também

Macapá oferta 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina contra Covid-19 nesta quarta-feira (15)

Chico Terra

MIDR e Governo do Amapá iniciam ação de desobstrução do Canal do Gurijuba, no Arquipélago do Bailique

Livia Almeida

Central do Cadastro Único amplia atendimento e serviços podem ser feitos por telefone

Chico Terra

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.