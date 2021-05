Entidade do Amapá é vencedora do Prêmio Dr. Pinotti de 2021

Premiação é concedida a entidades que merecem destaque pela promoção do acesso à saúde e pela qualificação dos serviços de Saúde da Mulher

A Câmara dos Deputados anunciou, nesta quarta-feira (5), os vencedores da 10ª edição do Prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher. As cinco entidades agraciadas foram escolhidas por votação direta de um conselho deliberativo formado por deputados, constituído especialmente para esse fim.

A solenidade de entrega dos prêmios será às 10 horas do dia 26 de maio, em alusão ao Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e ao Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna.

Escolhidos

– Casa Nosso Lar – Associação Amapaense de Apoio aos Pacientes em Tratamento Fora de Domicílio (AP): Fundada em 2017, a entidade vem sempre apresentando projetos voltados para a área de saúde e assistência, como o projeto Outubro Rosa, que proporciona atendimento médico especializado às mulheres – exames como ultrassonografia ginecológica, mamografia, exames laboratoriais hormonais, entre outros – durante todo o mês de outubro; e o projeto Parto Seguro, voltado para as mães com gravidez de alto risco, que vivem em municípios longínquos.

– Centro de Genética Humano (GO): Instituição que trabalha com a identificação de síndromes genéticas, doenças do sexo, gênese do câncer, reprodução humana, comportamento humano e identificação de doenças genéticas em bebês na fase gestacional.

– Centro de Saúde da Mulher (RO): presta atendimento na área de saúde da mulher – urologia, pediatria, ultrassonografias, pequenas cirurgias, coletas de sorologias e hormônios, entre outros. A instituição atende uma média de 150 pacientes diariamente. De janeiro a março deste ano, foram realizadas cerca de 400 mamografias.

– Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará: presta serviços ambulatoriais e de internação, com perfil assistencial na atenção à saúde da criança e da mulher. A instituição possui programas como Mãe Canguru, de atendimento a recém-nascidos de baixo peso; Banco de Leite Humano, de incentivo ao aleitamento materno, no qual realiza a coleta, processa, faz o controle de qualidade e distribui o excedente para mães que não podem amamentar; programa de atendimento integral às mulheres vítimas de escalpelamento; e programa de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

– Hospital da Mulher Heloneida Studart (RJ): especializado no atendimento às gestantes e a bebês de médio e alto risco. A unidade conta com o Serviço SOS Mulher, que acolhe vítimas de violência a partir dos 12 anos de idade; e a Casa da Mãe, onde a puérpera fica hospedada durante a permanência de seu bebê na UTI ou na UI. O espaço recebe mulheres que moram a pelo menos 50km de distância do hospital ou em lugares de difícil acesso, permitindo que as mães fiquem próximas dos filhos internados, estimulando o laço materno e garantindo o contato e o aleitamento materno exclusivo. O hospital também possui o Banco de Leite Humano, que faz captação, a pasteurização e a distribuição aos recém-nascidos internos.

Prêmio Dr. Pinotti

O Prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher é concedido pela Câmara dos Deputados a entidades governamentais e/ou não governamentais cujos trabalhos ou ações merecem especial destaque pela promoção do acesso à saúde e pela qualificação dos serviços de Saúde da Mulher.

A premiação ocorre uma vez por ano, ocasião em que são concedidos cinco diplomas de menção honrosa.

