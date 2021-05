Programa oferece especialização gratuita na área de Tecnologia da Informação

As inscrições para esse curso poderão ser realizadas até 3 de junho, no site Santander Becas

O programa Santander Universidades disponibiliza 50 mil bolsas de estudos para especialização na área de Tecnologia da Informação. Interessados em tecnologia e que buscam aprimorar os conhecimentos na área podem se candidatar, gratuitamente. As inscrições para esse curso poderão ser realizadas até 3 de junho, no site Santander Becas.

A especialização, que é oferecida na modalidade on-line, tem duração de 75 dias. Os aprovados participam de uma imersão que permitirá que os estudantes absorvam o conhecimento teórico de maneira conjunta com a carga prática. Em paralelo, haverá monitorias com profissionais de destaque do Santander.

“Sabemos que o cenário atual impõe necessidades de capacitação e aprendizado velozes. Ao mesmo tempo, a demanda por profissionais de TI só tende a crescer. Por isso, estamos fazendo um esforço para ofertar novos conhecimentos e o rápido desenvolvimento de habilidades, apoiando a capacitação de milhares de pessoas para esse mercado que vive um déficit”, explica Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades.

Tecnologia da Informação

O termo Tecnologia da Informação (TI) tem sido muito difundido e vem ganhando mais adeptos a essa área à medida que novas tecnologias vão surgindo. Afinal, trata-se do ramo que atua com a tecnologia como principal ferramenta.

Nas empresas, os profissionais dessa área dão suporte aos outros departamentos no quesito informática e tecnologia. Os salários variam entre R$3 mil e R$ 9 mil conforme o setor de trabalho.

Há diversas possibilidades de atuação em TI. Quem se forma nesse curso pode trabalhar como: arquiteto da informação; administrador de redes; administrador de banco de dados; analista de e-commerce; desenvolvedor para web e analista de segurança da informação.

Os cursos de Tecnologia da Informação oferecidos pelas instituições de ensino são, na maioria das vezes, tecnólogos, com duração de dois anos.

A grade curricular desse curso possui disciplinas que abrangem áreas como a programação e as ciências exatas, bem como assuntos com foco gerencial e estratégico.

É possível estudar com bolsas de estudo para TI. Além do programa do banco Santander, programas privados de inclusão educacional, como o Educa Mais Brasil, disponibilizam bolsas de estudo durante todo o ano. Não há critério de renda nem necessidade de apresentar nota do Enem.

