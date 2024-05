Governo do Amapá recebe documentação para habilitar agricultores no ‘Amapá mais Produtivo’

O prazo para protocolar os documentos do programa de incentivo à agricultura familiar, encerra em 6 de junho.

Por: Cristiane Nascimento

Dando continuidade à política de fortalecimento da agricultura familiar, o Governo do Amapá continua recebendo os documentos para habilitação no “Amapá mais Produtivo”. A documentação pode ser protocolada até 6 de junho, no prédio da Secretaria do Desenvolvimento Rural (SDR), coordenadora do programa que visa fomentar produtores rurais com projetos de diversificação e inovação tecnológica. A iniciativa integra o Plano de Governo do Estado.

Serão avaliadas propostas que beneficiam agricultores de sete cadeias produtivas e sociais, com vistas a fortalecer a produção e o cultivo da mandioca, fruticultura irrigada, hortaliças, manejo de açaí nativo, suinocultura, avicultura e pecuária bovina e bubalina.

O Governo do Amapá investe R$ 32 milhões na política pública, com oferta de qualificação tecnológica para pequenos produtores, que pertencem às associações e cooperativas nos 16 municípios. O objetivo é aumentar a eficiência das plantações com baixo impacto ambiental, além disso, mulheres e jovens terão eixos específicos para produção.

Segundo o secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, Rafael Martins, o intuito do programa é beneficiar 1.140 projetos. A iniciativa vai ofertar qualificação tecnológica, para que os agricultores aumentem a eficiência produtiva das plantações com baixo impacto ambiental.

“Nossa expectativa é ter cerca de 150 associações apresentando documentação para ser avaliada. O Governo tem feito tudo para fortalecer a agricultura familiar, ajuda no processo do início da produção até o escoamento. Esse é um programa completo que consolida práticas para quem precisa de suporte, além disso, há recursos para investir em treinamentos, dessa forma o agricultor passa a ter mais conhecimento”, declarou Rafael Martins. O agricultor Raimundo Jardim, de 70 anos, mora em Tartarugalzinho e é presidente da Associação da Escola Família Agroextrativista do Cedro, há mais de 20 anos. Ele procurou a SDR para entregar os documentos e afirmou que essa é uma forma de aperfeiçoar as práticas desenvolvidas.

“Trabalhamos com cerca de 600 famílias que cultivam mandioca. Estou aqui buscando mecanismos para tornar o trabalho ainda melhor, porque com esse fomento, vamos aprimorar as atividades que já desenvolvemos no município, a fim de gerar mais emprego e renda para a comunidade”, comentou o agricultor. A documentação pode ser protocolada até 6 de junho, no prédio da SDR.

“A partir do dia 7, iniciaremos a abertura dos envelopes para a conferência de documentos. A comissão que já está designada para isso, posteriormente fará a divulgação no Diário Oficial. O resultado também será disseminado em uma listagem disponibilizada na Secretaria. Depois do prazo de recurso, essas entidades serão convocadas novamente para habilitação por meio dos termos de colaboração, que formalizará a parceria entre a SDR, a associação e o Governo do Estado. A partir daí o fomento será disponibilizado para eles”, detalhou o coordenador de Desenvolvimento Rural, da SDR, Haroldo Amaral. Cadeias e arranjos produtivos

Mandiocultura : cultivo mecanizado de mandioca (460 beneficiários)

Público : Agricultura Familiar

Abrangência : 16 municípios

: cultivo mecanizado de mandioca (460 beneficiários) : Agricultura Familiar : 16 municípios Horticultura : cultivo convencional de hortaliças (100 beneficiários)

Público : Horticultor

: cultivo convencional de hortaliças (100 beneficiários) : Horticultor Fruticultura Irrigada: produção de abacaxi irrigado (160 beneficiários)

Público : Agricultura Familiar

produção de abacaxi irrigado (160 beneficiários) : Agricultura Familiar Criação de Pequenos Animais: criação de galinha caipira e suinocultura (160 beneficiários)

Público : mulher rural e jovem produtor

criação de galinha caipira e suinocultura (160 beneficiários) : mulher rural e jovem produtor Pecuária Familiar: bovinocultura e bubalinocultura para leite (10 beneficiários)

Público : Pecuarista Familiar

bovinocultura e bubalinocultura para leite (10 beneficiários) : Pecuarista Familiar Açaí: manejo sustentável de açaizais (250 beneficiários)

Público: ribeirinho e extrativista

Fotos: Nayana Magalhães/GEA e Maksuel Martins/GEA

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...