Pecuária intensiva aumenta produtividade e rentabilidade nas fazendas da região Norte

O período seco, que está chegando, exige estratégias específicas dos pecuaristas para proporcionar a melhoria do desempenho animal. A nutrição de qualidade é essencial nesse processo. “O confinamento tem várias vantagens. Além de manter o gado em regime de engorda em um momento estratégico, a técnica facilita a gestão da alimentação e da água, fornecidas por meio de dieta ajustada e balanceada. Com isso, o produtor obtém o melhor custo-benefício e os animais têm o desempenho desejado”, explica o zootecnista José Neto, especialista em nutrição de ruminantes da Bigsal.

A Bigsal é a marca de soluções nutricionais da Trouw Nutrition com forte atuação nos estados da região Norte, como Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, além de atuar também em parte do Centro-Oeste, como no extremo norte do Mato Grosso.

José Neto informa que “a principal fase trabalhada nos confinamentos é a de engorda/terminação. Mas, atualmente, cada vez mais vem sendo difundida a recria dos animais jovens confinados, conhecida como técnica do ‘resgate’, utilizada principalmente na transição do período chuvoso para o seco a fim de intensificar a recuperação das pastagens e evitar desnutrição e perda de produtividade dos bovinos. Neste período, os animais ficam confinados e a estratégia de alimentação intensiva pode variar de acordo com o peso de entrada, raça, condição do ambiente e dieta”.

O confinamento apresenta inúmeras vantagens em relação ao sistema de criação extensiva, como redução da idade do abate e das taxas de lotação das pastagens, além de melhor acabamento de carcaça. “O custo de produção de um animal varia devido ao preço de compra, nutrição e outros custos fixos, podendo representar, respectivamente, 70%, 20% e 10%, esclarece o especialista da Bigsal.

Compreendendo que a nutrição tem impacto direto nos resultados de ganho de peso dos animais, a Bigsal fornece aos pecuaristas um completo pacote de soluções nutricionais que carrega tecnologias e serviços de assistência para o confinamento de alto desempenho, com formulações exclusivas para atender às necessidades específicas e foco no melhor resultado zootécnico.

Um exemplo é Bigtec Feedlot – modelo de treinamento exclusivo para representantes técnicos-comerciais, com duração de seis meses no modelo híbrido, além de visitas a confinamentos de referência na região Norte. O principal objetivo é a capacitação de profissionais para realizar atendimentos de alta performance. Além de profissionais capacitados, a empresa conta com equipamentos modernos e de alta tecnologia, como o NOA, que realiza análises bromatológicas em tempo real, como granulometria e mensuração de fibra dos volumosos e dietas.

“Para ter acesso a esses serviços e esclarecer dúvidas, indicamos que o pecuarista confinador procure um representante autorizado da Bigsal em sua região e solicite um atendimento personalizado”, recomenda José Neto.

