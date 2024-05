Espaço Sebrae Moda na Semana do MEI destaca avanços dos microempreendedores no setor e no ranking de empresas abertas no Amapá

A Semana do MEI apresenta microempreendedores do setor de moda, que está em 1º lugar do ranking de empresas abertas no estado do Amapá, e contribuem para geração de emprego e renda

Denyse Quintas

Entre as novidades da Semana do MEI, está o Espaço Moda Sebrae, onde acontece a exposição de empresas MEI atendidas pelo Projeto Moda e Fios; oficinas práticas, gratuitamente, de trancista, automaquiagem, fotografia de produtos e glossário da moda; e desfile de moda. O Espaço Moda Sebrae é aberto ao público, no período de 22 a 24, das 17h às 21h.

Segundo a gestora do Projeto Moda e Fios do Sebrae, Francinne Bacelar, trazer um espaço com o ecossistema da moda, na Semana do MEI, foi uma estratégia de ampliar a divulgação das soluções que a instituição possui, e oferecer no maior evento para microempreendedores individuais. “No Amapá, o comércio varejista de vestuário e acessórios cresce desde 2023”, afirma Fracinne Bacelar.

Dados

No cenário do estado do Amapá, até abril de 2024, o varejo da moda permanece em 1º lugar, no ranking de empresas abertas e em atividade, são de 3.535 empresas de comércio varejista de vestuário e acessório; dessas, 2.283 são microempreendedores individuais, registra o Mapa de Empresas do Portal do Governo Federal.

Destaque

O Espaço Sebrae Moda, na Semana do MEI, traz como forma de destacar estratégias fundamentais e serviços compatíveis com as reais necessidades do consumidor, dez (10) expositores da moda; seis (6) lojistas de varejo; e quatro (4) de moda autoral (própria confecção e produção); programação técnica, gratuita, com temas voltados para a melhoria do vocabulário e atendimentos de negócios da moda e, no último dia da Semana do MEI, será encerrado com um desfile de moda composto por nove (9) empresas.

Desfile

As empresas que apresentarão o setor de moda amapaense, nesta sexta (24), às 21h, são Driko Peixoto Underwear – Confecção de vestuário – moda praia masculina; Irene Gama – Confecção de vestuário e acessório – moda feminina; Empório Valeska Cardoso – Confecção de vestuário em crochê – moda feminina; Ella Bella – Comércio varejista de vestuário – moda plus size feminina; Mi Glamour Store – Comércio varejista de vestuário; Crochê da Crioula – Confecção de vestuário em crochê – moda feminina; Flor de Nuza – Comércio varejista de vestuário; Loja da Dora – Comércio varejista de vestuário; e Sartori Prime – Comércio Varejista de vestuário. O desfile de moda terá a participação de 60 modelos voluntários que fazem parte da seleção do Modamazon e já estão em preparo para a edição 2024.

