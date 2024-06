Ueap apresenta projetos de extensão universitária voltados para comunidades da Amazônia

Programação segue até sexta-feira, 14, com iniciativas que aproximam o ensino superior da população.

Por: Luan Rodrigues

Alunos, técnicos e professores Universidade do Estado do Amapá (Ueap) e de outras instituições de ensino superior estão debatendo desde a terça-feira,11, projetos de extensão no contexto nacional do ensino superior, observando a realidade amazônica. A iniciativa faz parte da 6ª Jornada de Extensão, que segue com programação até sexta-feira, 14, em Macapá.

A programação deste ano trouxe o tema: “Extensão universitária: trajetórias, transformações e perspectivas para o futuro da universidade na Amazônia”. Estão sendo promovidas palestras com docentes do Amapá e de convidados de outros estados, além de mesas de conversa, apresentações de trabalhos e performances musicais e culturais.

“Esse é um momento de diálogo, interação e partilha entre as produções técnicas e científicas produzidas pelos extensionistas, mostrando esse diálogo direto entre a universidade e a sociedade amapaense. Os acadêmicos podem trocar sobre suas vivências em programas que desenvolvem ações diretamente com populações fora do ambiente universitário”, explicou a pró-reitora de Extensão da Ueap, professora doutora Kelly Gomes.

Além de docentes de outras instituições e acadêmicos, o evento conta com a participação de organizações da sociedade civil, que estão contribuindo com os debates, como é o caso do Movimento Popular Rio Amazonas Limpo e Saudável, e da Associação Nossa Amazônia (Anama).

Dalva Miranda é presidente da Anama e mantenedora da Escola Família Agroextrativista do Carvão, localizada no município de Mazagão. Ao participar da jornada, ela descreveu a importância de estabelecer esses laços, tanto para as organizações comunitárias como para a própria universidade. A instituição possui uma parceria com a Ueap, em um projeto que traz especializações para professores do campo.

“A extensão pode ser um instrumento de ampliação da visão das universidades, e no nosso caso na Amazônia, pode ajudar profissionais em formação a se conectar mais com a nossa identidade ao ter contato com comunidades como as presentes em Mazagão”, explicou Dalva.

Exposição de projetos de estudantes

Os principais atores dentro do trabalho de extensão, os estudantes, também tiveram a oportunidade de compartilhar experiências geradas a partir das ações realizadas com a comunidade, descrevendo como essa prática contribuiu para as suas formações.

Realizando um trabalho focado na promoção de saraus culturais em escolas, a estudante ciências naturais da Ueap, Tamires Vasconcelos, contou a relevância de poder compartilhar sua vivência no programa de bolsistas de extensão. Ela está apresentando o trabalho na jornada.

“A extensão é muito importante para que tudo que nós aprendemos na universidade não fique preso apenas aqui dentro, mas possa contribuir para quem está fora dela. Expor os resultados obtidos nessas iniciativas pode atrair mais estudantes para os projetos de extensão”, disse a acadêmica.

A 6ª Jornada de Extensão da Ueap segue até sexta-feira, 14, com a presença de mais membros de organizações comunitárias e docentes, técnicos e acadêmicos envolvidos com atividades de extensão. No dia 19 de junho, será a vez do campus Território dos Lagos realizar a programação.

Confira a programação da 6ª Jornada de Extensão da Ueap:

Quinta-feira, 13

Local: auditório do Campus I da Ueap

8h30 – “Os desafios da assistência estudantil nas universidades públicas amazônicas”, com Ronaldo Araújo (UFPA) e Peterson Colares

9h45 – Intervalo

10h – “Os desafios psicossociais para assistência estudantil em uma IES na Amazônia”, com Geovani Barros Pinto, Camilla Coimbra Faria (Ueap)

11h – “Experiências estudantis no fortalecimento da universidade pública”, com alunos integrantes do Programa de Assistência Estudantil.

12h – Encerramento

14h30 – “A psicologia e a construção da cultura de saúde mental no contexto universitário amazônico”, com Vinicius Caxias, Camille Ramos, Andressa da Silva e Kellem Dias Sousa (Unidade de Assistência ao Estudante)

15h30 – Intervalo

16h – “Possibilidades de atuação da psicologia nas instituições públicas de ensino superior do Amapá”, com Caio Brandão, Renan Vieira e Adriana Ribeiro.

17h – Diálogos Extensionistas – Bolsistas Pibex 2023

18h – Encerramento

Sexta-feira, 14

Local: auditório do Campus I da Ueap

8h30 – “Experiências no Pibex Institucional”, com Anelyr Dias, Bruno Borges, Luis Cavalcante, Maer Ferreira, Maria Eduarda Santos e Emy Trindade (Bolsistas Pibex)

10h – Intervalo

10h15 – “Exposição dos programas e projetos”, com Angela Ubaiara, Danielle Dias, Ismael Lima, Janaína Calado, Silvia Moraes, Gerlany Pereira e Rosivaldo Gama

12h – Encerramento

14h30 – “Vivências Vozes”, com Rosiane Macedo, Janilson Leão, Gabrielly Marques, Lorran Tavares, Natalie Hornos, Alex Nery e Regys Rodrigues

16h – Diálogos Extensionistas – Bolsistas Pibex 2023

17h – Encerramento da VI Jornada de Extensão da Ueap

17h30 – Sexta Cultural – Colegiado de Música

Dia 19 de junho

Local: campus Território dos Lagos

8h30 – Credenciamento

9h – Apresentação Cultural com Letícia Sfair

9h20 – Mesa de Abertura com Marcella Videira, Kelly Gomes e Luana Bittencourt

9h40 – “Extensão universitária: transformações para o futuro da universidade na Amazônia”, com Kelly Gomes e Janaina Calado

10h40 – Intervalo

10h50 – “Extensão universitária em movimento: experiências na Amazônia amapaense”, com Kelly Gomes e Janaína Calado

14h – Minicurso: Extensão universitária em movimento: experiências na Amazônia amapaense, com Mila Façanha Gomes

14h – “Noções sobre comunicação não-violenta”, com Tayane Ferreira

Fotos: Luan Rodrigues/Ueap

