Amapá tem 33.004 casos confirmados, 3.384 em análise laboratorial, 21.548 pessoas recuperadas e 493 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta quinta-feira, 16, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 33.004 casos confirmados e 3.384 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 19.680 casos suspeitos.

Novos casos

O boletim de agora traz 596 novos casos confirmados, sendo sendo 247 em Macapá, 209 em Santana, 15 em Laranjal do Jari, 3 em Mazagão, 9 em Oiapoque, 8 em Pedra Branca do Amapari, 11 em Porto Grande, 11 em Serra do Navio, 27 em Vitória do Jari, 2 em Itaubal, 3 em Amapá, 11 em Ferreira Gomes, 29 em Calçoene e 11 em Pracuúba.

Óbitos

A atualização inclui também 5 novos óbitos de pessoas naturais dos municípios de Macapá e Oiapoque. Um deles ocorreu no dia 10 de maio; outro no dia 14 de junho, e três nos dias 5, 14 e 15 de julho.

Macapá : quatro óbitos, todos do sexo masculino. Um homem de 34 anos, falecido em hospital particular; outro de 59 anos, falecido em hospital particular; um idoso de 74 anos, falecido no Centro Covid-2; todos os três sem comorbidades declaradas. O último óbito é de um idoso de 79 anos, hipertenso e diabético, falecido em hospital particular;

: quatro óbitos, todos do sexo masculino. Um homem de 34 anos, falecido em hospital particular; outro de 59 anos, falecido em hospital particular; um idoso de 74 anos, falecido no Centro Covid-2; todos os três sem comorbidades declaradas. O último óbito é de um idoso de 79 anos, hipertenso e diabético, falecido em hospital particular; Oiapoque: um óbito de uma mulher de 69 anos, diabética, hipertensa e com doença renal, falecida no Centro Covid-3.

Assim, o Amapá chega a 493 mortes em 15 municípios. (Macapá 312/ Santana 70/ Laranjal do Jari 41 / Mazagão 7/ Oiapoque 17/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 9/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 11/ Tartarugalzinho 3/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 4/ Pracuúba 2

Recuperados

Entre os recuperados, estão 21.548 pessoas. (Macapá 10.129/ Santana 2.384 / Laranjal do Jari 2.450/ Mazagão 496/ Oiapoque 846/ Pedra Branca 2.093/ Porto Grande 630/ Serra do Navio 370/ Vitória do Jari 484/ Itaubal 125/ Tartarugalzinho 274/ Amapá 249/ Ferreira Gomes 326/ Cutias do Araguari 164/ Calçoene 324/ Pracuúba 204).

Dos 33.004 casos confirmados:

Macapá: 14.334

Santana: 4.795

Laranjal do Jari: 3.421

Mazagão: 952

Oiapoque: 1.767

Pedra Branca: 2.191

Porto Grande: 864

Serra do Navio: 492

Vitória do Jari: 1.257

Itaubal: 177

Tartarugalzinho: 469

Amapá: 366

Ferreira Gomes: 414

Cutias do Araguari: 492

Calçoene: 762

Pracuúba: 251

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 7.203, sendo:

Macapá: 2.547

Santana: 1.511

Laranjal do Jari: 0

Mazagão: 270

Oiapoque: 411

Pedra Branca do Amapari: 31

Porto Grande: 335

Serra do Navio: 40

Vitória do Jari: 385

Itaubal: 8

Tartarugalzinho: 791

Amapá: 76

Ferreira Gomes: 12

Cutias do Araguari: 604

Calçoene: 125

Pracuúba: 57

Internações

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 155 pacientes, sendo 120 casos confirmados e 35 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 102 estão no sistema público (39 em leito de UTI /63 em leito clínico) e 18 estão na rede particular (14 em leito de UTI /4 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 15 estão no sistema público (0 em leito de UTI /15 em leito clínico), e 20 estão na rede particular (0 em leito de UTI / 20 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 10.843

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

