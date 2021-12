Ana Marcela Cunha é penta do circuito mundial de maratonas aquáticas

Baiana assegurou o título ao terminar etapa de Abu Dhabi na 2ª posição

Medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio (Japão), Ana Marcela Cunha se sagrou campeã do circuito mundial de maratonas aquáticas pela quinta vez. Nesta quinta-feira (16), a baiana terminou a etapa de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) – a quarta e última da temporada – na segunda colocação, resultado suficiente para assegurar o título.

Medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio (Japão), Ana Marcela Cunha se sagrou campeã do circuito mundial de maratonas aquáticas pela quinta vez. Nesta quinta-feira (16), a baiana terminou a etapa de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) – a quarta e última da temporada – na segunda colocação, resultado suficiente para assegurar o títul

Na disputa masculina, o melhor brasileiro foi Allan do Carmo, que terminou a prova na 33ª posição com tempo de 1h51min06s90. Diogo Villarinho ficou em 41º (1h51min22s60) e Bruce Hanson em 50º (1h55min31s90). O vencedor foi o alemão Florian Wellbrock, seguido pelo italiano Domenico Acerenza e o húngaro Kristof Rasovsky, que foi o campeão do circuito mundial entre os homens.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado