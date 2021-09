Corinthians sai na frente do Palmeiras na final do Brasileiro Feminino

Timão venceu por 1 a 0 graças a gol de Gabi Portilho



O Corinthians partiu na frente do Palmeiras na disputa do título da Série A1 (primeira divisão) do Brasileiro Feminino. Na primeira partida da decisão, o Timão venceu por 1 a 0 mesmo jogando no Allianz Parque na noite do último domingo (12).

O único gol da partida saiu aos 21 minutos da etapa final, quando, após cobrança de falta ensaiada, a bola foi lançada para Gabi Portilho, que bateu, de primeira por cobertura, para superar a goleira Jully.

Com a vantagem obtida fora de casa o Corinthians chega em situação mais confortável para o confronto de volta, no dia 26 de setembro na Neo Química Arena, para o buscar o bicampeonato da competição. Já o Verdão terá que se superar para alcançar a conquista inédita.

