Canal Futura abre seleção para oficina de produção para TV

O projeto é voltado para estudantes de Comunicação Social

O projeto de audiovisual Geração Futura Juventudes abriu inscrições para estudantes universitários que tenham interesse em saber como são os bastidores de uma emissora de televisão. A partir de um tema estabelecido pelo Futura, os participantes vão desenvolver uma produção individual de vídeos de curta duração.

A iniciativa será realizada de forma presencial, no Rio de Janeiro, de 7 a 18 de fevereiro de 2022, e visa oferecer a estudantes de Comunicação Social de faculdades parceiras à Fundação Roberto Marinho e ao Canal Futura a oportunidade de adquirir conhecimentos necessários para a construção de um modelo de produção televisivo.

As inscrições podem ser feitas até o próximo 1º de outubro, conforme os passos contidos no edital. São aceitas inscrições de estudantes matriculados nos cursos de Comunicação Social, Jornalismo, Cinema, Audiovisual, Midialogia, Rádio e TV ou habilitações correspondentes ao curso de Comunicação Social e cursar, no primeiro semestre de 2022, entre o 3º e 7º período.

Como parte do processo de inscrição, o candidato deve encaminhar um vídeo, de até três minutos, respondendo à pergunta “Por que você quer participar do Geração Futura Juventudes? O que você espera que a oficina do Geração Futura Juventudes possa ajudar na formação de sua vida profissional?”.

Além disso, deverá preencher uma folha de rosto que consta na página 7 do edital e encaminhar como arquivo de Word para o e-mail [email protected] Também será preciso escolher um dos programas e fazer uma análise crítica de, no máximo, 15 linhas levando em consideração os aspectos técnicos, artísticos e conceituais, enfatizando os pontos positivos e negativos. Toda a relação de envio por parte do candidato poderá ser consultada no edital.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado