Ômega-3 é grande aliado na prevenção de doenças renais em pets

O mês de março é focado na conscientização sobre a prevenção de doenças renais em pets e uma das formas de auxiliar o bem-estar dos animais é com alimentação equilibrada. “Cães e gatos com funcionamento renal comprometido necessitam de cuidados específicos, entre eles o uso de ômega-3, ácido-graxo com ação protetora, que ajuda a manter o bom funcionamento dos órgãos afetados”, detalha a médica-veterinária Suzana Melo, da Pearson Saúde Animal.

Os benefícios desse suplemento em humanos são amplamente conhecidos e há menos de 40 anos sua utilidade na medicina veterinária foi descoberta. “O fornecimento das quantidades adequadas de ômega-3 por meio da dieta dos pets é fundamental para o desempenho de inúmeros processos orgânicos, como saúde dermatológica, dos rins, do trato gastrointestinal, de tecidos neurais e dos sistemas cardiovascular e imunológico. Além disso, podem prevenir alterações no metabolismo, as quais levam ao desenvolvimento de distúrbios endócrinos”, completa Suzana.

Em artigo publicado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), os sintomas clínicos, ou seja, aqueles que são visíveis, surgem apenas quando 75% da função renal estão comprometidos. Devido a esse fator, a prevenção e o acompanhamento regular com especialistas são cruciais para o bem-estar do animal. “Além da alimentação, a hidratação é ponto determinante para o bom estado desses órgãos”.

Diversas rações para cães e gatos são ricas em vitaminas e substâncias que auxiliam a saúde, porém é importante fornecer suprimentos complementares, principalmente aos animais já diagnosticados com distúrbios renais, sejam eles crônicos ou não. “Nutricore Pulse é um produto rico em ômega-3, consegue repor possíveis ausências do ácido-graxo citado, além de ter ação antioxidante, capaz de contribuir com a redução do colesterol e para o bom funcionamento cardiovascular”, completa a médica-veterinária.

Sobre a Pearson

A Pearson Saúde Animal, com mais de um século de experiência, adota o conceito de saúde única, que reforça a visão de saúde animal e a humana como codependentes. A empresa oferece um rico portfólio que inclui a pioneira Creolina, referência em desinfecção de ambientes e no controle de epidemias de saúde pública. Além do mais, a Pearson expandiu suas atividades para o mercado de animais de companhia em 2021, com a aquisição de licenças do laboratório Labgard, e inaugurou o Laboratório Gama em Itapevi (SP), considerado passo fundamental para se colocar entre as 10 maiores empresas do ramo de saúde animal. Para mais informações, visite o site https://pearsonsaudeanimal.com/.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...