Qintess tem 85 vagas abertas na América do Sul

Empresa global de tecnologia com raízes no Brasil, a Qintess segue contratando profissionais de TI para reforçar suas equipes na América do Sul e ampliar negócios no mercado latino-americano. Especializada em aceleração digital de negócios, a companhia tem 70 vagas abertas aqui e outras 15 no Chile. Só para o cargo de analista de sustentação java, por exemplo, a Qintess contratará dez profissionais em São Paulo.Todas as oportunidades são inclusivas, ou seja, abertas também para pessoas com deficiência. No Brasil, os novos contratados atenderão à sede da empresa, em São Paulo, e atuarão em Brasília, Rio, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza. E ainda há vagas para universitários.Há oportunidades para profissionais como designers de experiência do usuário (UX), administradores de banco de dados, coordenadores de projetos, desenvolvedores de java, cobol e front-end, analistas e especialistas em desenvolvimento de negócios, operadores de help desk, engenheiros e cientistas de dados, arquitetos de software, consultores e scrum masters.



Além do salário, o pacote de benefícios inclui planos de saúde e odontológico, vale-refeição, seguro de vida, licenças maternidade e paternidade estendidas, participação nos lucros, apoio a certificações profissionais e bônus para indicação de colegas, e facilidades como convênios com desconto em faculdades, universidades, cursos de idiomas, farmácias e academias, e parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc).



Para participar da seleção, os interessados podem entrar no link de recursos humanos da empresa. Outra opção é acessar o site da Qintess e passar o mouse sobre “Vem para a Qintess”, na barra de menu. Em seguida, basta clicar em “Quickin” para encontrar todas as vagas abertas e se candidatar.