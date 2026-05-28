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Feira do Campo abre programação com mais de 100 empreendedores nesta sexta (29)

Livia Almeida

Na 11ª edição os empreendedores destacarão diversidade produtiva, sustentabilidade e oportunidades de negócios para o produtor rural e para a agricultura familiar

Denyse Quintas

A 11ª edição da Feira do Campo inicia no estacionamento do Sebrae Amapá, em Macapá, nesta sexta (29), das 8h às 18h, com produtores, agroindústrias e instituições em um espaço dedicado àvalorização da produção rural e da agricultura familiar. A programação segue até sábado (30), com atividades das 8h às 13h.

Segundo o gerente de Agronegócio e Indústria do Sebrae, Bruno Castro, o evento reforça o papel estratégico do setor rural no desenvolvimento econômico do estado.

“A Feira do Campo chega à sua 11ª edição consolidada como um importante espaço de fortalecimento da agricultura familiar e do empreendedorismo rural no Amapá. O evento é uma vitrine estratégicaque conecta 116 empreendedores ao mercado, valoriza a produção local e aproxima o campo do consumidor. Nesta edição, destacamos não apenas a diversidade dos produtos — que vão dos orgânicos e agroecológicos à produção animal, passando pela gastronomia regionale o setor de madeira e móveis —, mas o avanço em inovação e tecnologia no meio rural. Muitos produtores participantes já incorporaram soluções que elevam a qualidade, produtividade e competitividade dos seus negócios, e isso é fundamental para o desenvolvimentosustentável do setor”, afirmou, Bruno Castro.

Consolidado como um dos principais eventos do setor no estado, o encontro reúne 116 empreendedores, 52 empreendimentos, duas Organizações de Controle Social (OCS) e uma Indicação Geográfica(IG), promove a integração entre negócios, tradição, inovação e sustentabilidade. Participam representantes de municípios como Macapá, Santana, Porto Grande, Itaubal, Tartarugalzinho, Mazagão, Pedra Branca e Laranjal do Jari, evidenciando a diversidade e aforça da produção rural amapaense.

A programação foi estruturada para oferecer experiências completas ao público, com capacitações técnicas e oficinas que ocorrerão na Carreta Empreendedora do Sebrae, exposição de produtos,além de atrações como a Cozinha Show Rural e o Concurso do Melhor Mel Tucuju, iniciativas que estimulam a excelência produtiva e agregam valor à produção local.

Gastronomia

Entre os destaques da programação está a Cozinha Show Rural, que apresentará oficinas com receitas típicas da culinária amazônica, como galinha caipira, tacacá e pirapitinga ao molho, valorizandoingredientes regionais e a identidade gastronômica local. Também serão realizadas oficinas técnicas de arranjos florais, compostagem e culinária regional, voltadas à qualificação dos produtores.

Concurso

Outro ponto alto é o Concurso do Melhor Mel Tucuju, que premiará os três melhores produtores nas categorias de mel de abelhas com e sem ferrão, além de contar com votação popular, incentivandoa qualidade e fortalecendo a cadeia produtiva do mel no estado.

Showroom

A feira contará ainda com um showroom de madeira e móveis, reunindo empreendedores de Macapá, Santana e Porto Grande em uma exposição que evidencia o uso de madeira certificada, design amazônicoe potencial competitivo do setor. A iniciativa busca ampliar oportunidades de mercado e destacar a produção local, que já começa a ganhar reconhecimento em vitrines internacionais.

Além da comercialização de produtos como hortaliças, frutas, mel, pescados, açaí, polpas, doces, queijos e itens de agroindústrias certificadas, a feira também dará visibilidade a empreendedoresque adotaram inovação e tecnologia em seus processos produtivos, demonstrando como essas soluções contribuem para o aumento da produtividade e competitividade no meio rural.

Serviço:

Sebrae no Amapá

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