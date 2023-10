Dia Nacional da Vacina: Governo do Amapá destaca a importância da imunização para saúde

Estado disponibiliza 19 tipos de imunizantes que integram o calendário anual de vacinação.

Por: Mônica Silva

No Dia Nacional da Vacina, celebrado na última terça-feira -feira, 17, o Governo do Estado destacou a importância da imunização para saúde, como agente eficaz no controle de doenças e na prevenção de endemias. A data também busca chamar atenção dos cidadãos para o cumprimento do esquema vacinal, além de incentivar a adesão às campanhas de vacinação.

No Amapá, o Calendário Nacional de Vacinação oferta 19 tipos de imunizantes com recomendações e orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e indígenas. O Ministério da Saúde reforça que todos os imunobiológicos oferecidos são seguros, eficazes e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), através da Coordenadoria Estadual de Imunizações, é responsável pelo recebimento, armazenamento e distribuição das vacinas para as prefeituras do estado.

“O processo ocorre de acordo com a necessidade dos municípios que executam as campanhas. A SVS participa de algumas ações em situação de emergência ou de forma complementar às ações dos municípios para garantir que todos tenham acesso aos imunizantes” reforçou a chefe de gabinete da SVS, Claudia Monteiro.

A Coordenadora Estadual de Imunizações da SVS, Maria Angélica Oliveira, mencionou o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos-Fiocruz), que ao lado da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) executam o Projeto Reconquista das Altas Coberturas Vacinais.

“O objetivo do programa é desenvolver ações de apoio estratégico para reverter a trajetória de queda nas coberturas vacinais dos Calendários Nacionais de Vacinação, assegurar o controle de doenças imunopreveníveis, como o sarampo, a poliomielite, a gripe, o câncer de colo do útero, meningites e todas as outras, cujo as vacinas são disponibilizadas gratuitamente para a população, nos postos de saúde”, concluiu Angélica.

Vacinas

As vacinas são produtos biológicos que estimulam a defesa do corpo contra alguns microrganismos (vírus e bactérias) que provocam doenças. São comuns eventuais reações, como febre e dor local, após a aplicação de uma vacina, mas os benefícios da imunização são muito maiores que os riscos dessas reações temporárias.

Veja a lista de imunizantes disponíveis gratuitamente no Amapá

BCG

Hepatite A

Hepatite

Penta (DTP/Hib/Hep. B)

Pneumocócica 10 valente

Vacina Inativada Poliomielite (VIP)

Vacina Oral Poliomielite (VOP)

Vacina Rotavírus Humano (VRH)

Meningocócica C (conjugada)

Febre amarela

Tríplice viral

Tetraviral

DTP (tríplice bacteriana)

Varicela

HPV quadrivalente

DT (dupla adulto)

DTPA (DTP adulto)

Meningocócica ACWY

Covid

Foto: Gabriel Maciel/Sesa e Monica Silva/SVS

