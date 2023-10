Descubra quais são os compostos que devem entrar na rotina de cuidados, mas não se esqueça: nada substitui uma consulta com o dermatologista.

Por Thais Szego, da Agência Einstein

O mercado da beleza não para de crescer. A cada dia que passa surgem novas substâncias que prometem ter um efeito ainda mais eficaz no combate a fatores como a falta de hidratação, os sinais de envelhecimento e as manchas. Por isso, fica a dúvida: em quais produtos vale investir? Para responder essa pergunta, a Agência Einstein conversou com especialistas que explicaram quais são os mais recomendados com eficácia comprovada, quem deve utilizá-los e quais os cuidados é preciso adotar com cada um deles.

Os especialistas, no entanto, ressaltam que a ação dos compostos depende muito do veículo utilizado na sua formulação, se é sérum, loção ou creme, e a sua concentração. Além disso, é essencial que um dermatologista seja consultado para que ele possa analisar cada caso individualmente. O médico vai receitar os produtos mais indicados para cada pessoa, além de analisar com quais outras substâncias eles podem ser combinados.

Leia a seguir a lista preparada pelos médicos consultados e descubra o que cada ativo pode fazer pela saúde e beleza da sua pele:

VITAMINA C

Para que é indicada?

Ela é conhecida por sua ação antioxidante, o que significa que combate o efeito nocivo dos radicais livres que são produzidos pela exposição solar e poluição e levam ao envelhecimento celular precoce. Além disso, atua na prevenção e no clareamento de manchas e estimula a produção de colágeno, melhorando a qualidade e a firmeza da pele e reduzindo as linhas finas.

Para quem?

Essa vitamina geralmente é segura e adequada para todos os tipos de pele, desde as sensíveis até as oleosas. “Também não tem nenhum tipo de perigo em relação à exposição solar e é de fácil adaptação”, afirma a dermatologista Elisete Crocco, coordenadora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Como usar?

Ela deve ser aplicada diariamente de manhã, seguida pelo hidratante e o protetor solar. “Concentraçõesde 5 a 20% são as mais estudadas em termos de eficácia”, diz Bruno Sifuentes, dermatologista do Hospital Israelita Albert Einstein.

Cuidados

Pessoas com pele oleosa ou acneica devem estar atentas aos efeitos dessa substância, pois a própria não piora a acne, mas ela pode ser utilizada em veículos de produtos que são oleosos e cremosos e que podem ser comedogênicos, ou seja, capazes de obstruir os poros. Nesse caso, o ideal é investir em produtos formulados com texturas mais leves, como os séruns.

RETINOIDES

Para que são indicados?

Derivados da vitamina A, eles são poderosos aliados na luta contra o envelhecimento da pele e a acne.Entre eles, destacam-se o retinol, a forma pura da vitamina A, e o ácido retinóico (tretinoína), um derivado sintético. “Estudos comprovam sua eficácia no estímulo à renovação celular e no aumento da produção das fibras de sustentação da pele, o colágeno e a elastina, resultando em uma pele mais firme e homogênea”, explica Sifuentes.

Para quem?

Os produtos são recomendados tanto para adolescentes que desejam melhorar a acne e controlar a oleosidade quanto para aqueles que desejam tratar os primeiros sinais de envelhecimento, reduzir poros dilatados e rugas mais profundas. Para pessoas com pele sensível, o retinol é a opção mais adequada devido ao seu menor potencial irritativo. Por outro lado, quem procura resultados mais rápidos e impactantes e possui uma pele mais resistente pode optar pelo ácido retinóico.

Como usar?

O indicado é aplicar uma pequena quantidade, o equivalente a um grão de ervilha, no rosto e pescoço à noite antes de dormir. No início, o tratamento deve ser feito em dias alternados. A frequência pode ir aumentando gradualmente conforme a tolerância da pele de cada pessoa. A utilização de um hidratante antes pode aumentar significativamente a tolerância e minimizar seus efeitos colaterais, como vermelhidão e ressecamento.

Cuidados

É importante saber que os retinoides tornam a pele mais sensível à radiação ultravioleta, aumentando o risco de manchas e queimaduras. Por isso, o uso diário de protetor solar é fundamental, mesmo nos dias em que o produto não é aplicado. Além disso, é crucial destacar que eles não são indicados para mulheres grávidas ou lactantes, pois sua segurança nesses grupos não foi comprovada.

ÁCIDO HIALURÔNICO

Para que é indicado?

Ele é composto por moléculas de polissacarídeos e está presente naturalmente no organismo em tecidos como a pele, os olhos, as cartilagens e as articulações. Com o tempo, o corpo vai perdendo a substância e, por isso, é importante repô-la com a aplicação de produtos. “A substância proporciona hidratação intensa e profunda e estimula a fabricação de colágeno, por isso deixa a cútis mais macia e firme e diminui as linhas finas”, explica a coordenadora da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Para quem?

Todo mundo pode utilizar as formulações com ácido hialurônico, mas ele é mais indicado para quem tem pele seca ou desidratada por causa da sua alta capacidade de hidratação. As pessoas mais maduras também se beneficiam bastante pois ele combate os sinais do envelhecimento, mas os pacientes mais jovens também podem utilizá-lo como prevenção desse efeito.

Como usar?

Ele pode ser incorporado em cremes, géis e séruns que devem ser aplicados diariamente antes de outros produtos, de manhã ou à noite. Outra opção para desfrutar de seus benefícios é a forma injetável, administrada por dermatologistas. Essa versão injetável também atua como um preenchedor, proporcionando suporte e rejuvenescimento em áreas específicas do rosto.

Cuidados

Sendo produzido naturalmente pelo corpo, o ácido hialurônico oferece poucos riscos de efeitos colaterais. Ele pode ser combinado com outras substâncias sem perigo de interferir na exposição solar.

Vale ressaltar que pessoas com pele oleosa devem usá-lo com moderação, pois o uso excessivo do creme pode obstruir os poros e causar acne. Em climas muito secos, é aconselhável aplicar um hidratante sobre o produto de ácido hialurônico para evitar a evaporação da umidade da pele, uma vez que a eficácia do ativo depende significativamente da umidade ambiental. No caso da versão injetável, é crucial que o médico tenha experiência na aplicação para evitar lesões nos vasos sanguíneos durante o procedimento.

NIACINAMIDA

Para que é indicado?

A niacinamida, forma ativa da vitamina B3, é um ativo versátil repleto de benefícios quando incluído na rotina de cuidados com a pele. Esse composto atua como anti-inflamatório, fortalece a barreira cutânea, uniformiza o tom da pele e controla a oleosidade.

Para quem?

Ela é adequada para diversos tipos de pele e é particularmente benéfica para pessoas com pele oleosa e propensa à acne, bem como para aquelas que sofrem com vermelhidão provocada por rosácea e dermatite seborreica, por exemplo. Além disso, é uma excelente opção para quem deseja melhorar a textura do tecido e reduzir poros dilatados.

Como usar?

Para obter os melhores resultados, o ideal é aplicar uma pequena quantidade no rosto pela manhã e à noite, após a limpeza da pele. Ela pode ser usada antes de outros produtos, como hidratantes e protetores solar.

Cuidados

Segundo Sifuentes, o ativo é seguro e suave e é conhecido por ser bem tolerado pela maioria das pessoas.

ÁCIDO GLICÓLICO

Para que é indicado?

Pertencente à família dos alfa-hidroxiácidos (AHAs), o ácido glicólico desempenha um papel fundamental na renovação da pele, pois tem a capacidade de esfoliar suavemente a sua camada superficial, removendo células mortas, impurezas e desobstruindo os poros.

Para quem?

É uma excelenteescolha para pessoas que desejam melhorar a textura da pele, minimizar poros dilatados, reduzir rugas superficiais e tratar a acne e a hiperpigmentação provocada por manchas escuras, por exemplo.

Como usar?

É indicado aplicar uma pequena quantidade no rosto à noite, após a limpeza da pele. O uso pode ir aumentando gradualmente conforme a tolerância da pessoa. Em concentrações mais baixas, pode ser incorporada à rotina diurna por ser menos fotossensibilizante do que os retinoides, por exemplo.

Cuidados

É importante ter cautela ao utilizar ácido glicólico e retinoides na mesma rotina de cuidados com a pele, pois ambos possuem propriedades esfoliantes e podem aumentar a sensibilidade da pele. Recomenda-se evitar a aplicação simultânea e, em vez disso, é mais apropriado usá-los em dias alternados.

Fonte: Agência Einstein

