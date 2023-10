Governo do Estado e Comando Aéreo Regional se unem para revitalizar a Base Aérea no município de Amapá

Parceria foi firmada durante encontro entre o governador Clécio Luís e o comandante do 1º Comar, major-brigadeiro do ar Raimundo Nogueira.

Por: Fabiana Figueiredo

O Governo do Estado vai ganhar reforço do 1º Comando Aéreo Regional (Comar), ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), para revitalizar o museu à céu aberto da Base Aérea que fica no município de Amapá. As tratativas iniciaram nesta segunda-feira, 16, num encontro entre o governador Clécio Luís e o comandante do 1º Comar e presidente da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica, o major-brigadeiro do ar Raimundo Nogueira, que visita o Amapá nesta semana.

A intenção é, por meio da revitalização, valorizar a memória da aviação amapaense a partir da estrutura que fica em Amapá, município que foi a primeira capital do território, em 1943, distante mais de 300 quilômetros de Macapá.

“Vamos juntos ver os meios jurídicos para tirar do papel esse projeto. Temos todo o interesse em resgatar a experiência da Base Aérea americana, que também é a história do Amapá”, comentou o governador Clécio Luís.

Além da base aérea, o 1º Comar também sinalizou interesse em auxiliar na qualificação dos servidores que integram o Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá, assim como apoiar o estado em novos projetos.

“O governador e o Amapá podem contar conosco no sentido de garantir a segurança aérea e também de reforçar, em diferentes projetos, a importância da aviação para o estado e para a Amazônia”, afirmou o major-brigadeiro.

No encontro, o governador agradeceu à FAB o apoio ao estado em vários momentos, especialmente na pandemia de Covid-19 e no apagão, que ocorreram em 2020, e na ação Mais Sorriso, realizada pelo Governo em junho, na Terra Indígena Waiãpi.

Participaram da visita representantes do GTA, Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e Gabinete do Governador, além do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Amapá (Sinduscon-AP), Glauco Cei.

Foto: Max Renê/GEA—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...