Com incentivo do Governo do Amapá, estudantes participam da 1ª Feira de Ciências e Tecnologia do Extremo Norte

Serão apresentados 36 projetos de alunos da rede estadual de ensino, no evento em Oiapoque que inicia nesta quinta-feira, 19.

Por: Léo Nilo

Com incentivo do Governo do Amapá, estudantes da rede estadual de ensino participam a partir desta quinta-feira, 19, da 1ª Feira de Ciências e Tecnologia do Extremo Norte. O evento de inovação terá como palco a Escola Estadual Joaquim Nabuco, no município de Oiapoque.

Com direito a exposições, palestras e rodas de conversa, mais de 40 projetos estudantis serão apresentados durante a programação que seguirá até sexta-feira, 20. Entre os que serão apresentados por alunos do estado, 36 serão expostos na feira, que tem como objetivo incentivar a produção de ciência na educação básica, promover a interação entre os estudantes para desenvolver habilidades e conhecimentos.

O estudante Pedro Carlos, do 2º ano do ensino médio da Escola Joaquim Nabuco, um dos selecionados para participar da exposição, conta como o evento será uma oportunidade de interação com a comunidade.

“Eu e meus colegas desenvolvemos um projeto que tem como tema um condutor de eletricidade feito com água e sal. É uma grande satisfação participar da primeira edição deste evento tão importante que será aberto ao público”, conta o estudante.

A inédita feira, no extremo norte do país, é promovida pela Universidade Federal do Amapá (Unifap) e pelo Instituto Federal do Amapá (Ifap), em parceria com as escolas estaduais Duque de Caxias, Joaquim Nabuco, Joaquim Caetano e Jorge Iaparra.

Programação

Além de expor trabalhos dos estudantes, a programação contará com dois dias intensos dedicados à divulgação e ao incentivo da ciência. Os momentos confirmados incluem uma palestra sobre inovação científica e empreendedorismo, um sarau literário e uma competição de foguetes.

A expectativa é que mais de 500 pessoas prestigiem o evento, nos dois dias. Ao final da programação, os projetos de maior destaque serão premiados.

Serviço

1ª Feira de Ciências e Tecnologia do Extremo Norte

Data: quinta-feira, 19, e sexta-feira, 20

Horário: 8h30 às 16h30

Local: Escola Estadual Joaquim Nabuco

Endereço: Rua Dr. Lélio Silva, n° 719, bairro Central, Oiapoque, Amapá

Foto: Arquivo e Eliseu Alves/Seed

