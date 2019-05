Em Santana, 11ª Semana do MEI apresenta soluções educacionais e atendimento empresarial

A Semana do MEI acontece simultaneamente nas unidades do Sistema Sebrae em todo o Brasil. No Amapá, é realizada em Macapá e nos escritórios regionais de Santana, Oiapoque, Porto Grande e Laranjal do Jarí

Andréa Maciel

Com o tema ‘Conhecimento para você, sucesso para o seu negócio’, o Escritório Regional do Sebrae em Santana, participa da 11ª edição da Semana do Microempreendedor Individual (MEI). A programação acontece no período de 20 a 24 de maio, com palestras realizadas das 8h30 às 21h e capacitações das 8h às 22h30.

A sede do escritório, está localizada na Avenida Rui Barbosa, nº 1193, bairro Centro. O objetivo é oferecer aos microempreendedores individuais soluções educacionais e atendimento empresarial. Os serviços são gratuitos.

A Semana do MEI oferta atendimento para formalização, alteração e baixa empresarial, impressão de boletos, realização da Declaração Anual de Rendimentos, contribuição de parceiros e instituições governamentais, orientação para acesso ao crédito e atendimento de consultores do Sebrae.

“Em Santana, existem atualmente 1.678 microempreendedores formalizados, são 12% do total de MEI no Amapá. O evento possibilita a sustentabilidade dos negócios já formalizados e a abertura consciente de novas empresas, devido ao conteúdo gratuito da programação”, disse o diretor superintendente do Sebrae no Amapá, Waldeir Ribeiro.

Capacitações

As capacitações ofertadas em Santana são – Oficinas Sei Empreender; Sei Vender; Sei Planejar; Sei Comprar; Bate-Papo: Saiba como se tornar um fornecedor para a administração pública e Curso de Marketing.

“Os microempreendedores individuais de Santana são comerciantes de gêneros alimentícios, bebidas e alimentos preparados para consumo domiciliar, restaurantes, salão de beleza, barbeiros, doceiras, salgadeiras, minimercado, açougue, confecção e acessórios. Essa é a chance de obter orientação, esclarecer dúvidas e oportunizar a melhoria na gestão da empresa”, esclarece o coordenador do Escritório Regional do Sebrae de Santana, Iranei Lopes.

Parceiros

A Semana do MEI em Santana conta com os seguintes parceiros – Prefeitura Municipal de Santana (PMS), Vigilância Sanitária do Município de Santana (CVS), Receita Federal do Brasil (RFB), Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Secretaria do Estado da Fazenda (Sefaz), Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM/AP), Associação Comercial e Industrial do Amapá (ACIA) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/Santana), Faculdade Madre Tereza (Famat), Faculdade Uniasselvi, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, Sistema de Cooperativas do Brasil (Sicoob) e Agência de Fomento do Amapá (Afap).

A 11ª Semana do Microempreendedor Individual (MEI), acontece simultaneamente, na sede do Sebrae em Macapá e nos escritórios regionais de Santana, Oiapoque, Porto Grande e Laranjal do Jarí, das 8h às 18h. O evento conta com a parceria de instituições públicas e privadas.

Serviço:

Unidade de Marketing e Comunicação: (96) 3312-2832