Ifap abre vagas para professor substituto com salário de até R$ 6 mil

O Instituto Federal do Amapá (Ifap) publicou, no último dia 14/7, edital para seleção de professores substitutos visando o preenchimento de 16 vagas, distribuídas entre cinco de suas unidades. A remuneração vai de R$ 3.588,85 a R$ 6.289,21, dependendo da titulação do candidato. As áreas contempladas são: Biologia, Construção Civil, Comunicação Social, Filosofia, Gestão/Administração, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Recursos Naturais.

Os candidatos interessados em uma das vagas devem realizar a inscrição, que custa R$ 100, até o próximo dia 24/7 exclusivamente clicando aqui.

O referido processo seletivo para docentes será composto por duas etapas: a entrevista, que será feita através da plataforma Google Meet e terá caráter classificatório e eliminatório; e a prova de títulos, de caráter classificatório.

