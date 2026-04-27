Amapá tem 13 vagas de estágio disponíveis esta semana

O Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, está com 6,4 mil vagas disponíveis para o programa de estágio em todo o país. No Amapá, a instituição tem 13 oportunidades abertas, distribuídas em áreas do ensino superior, como Administração, Informática, Contabilidade, entre outras, e também Ensino Médio.

As bolsas-auxílio podem variar conforme a carga horária e a empresa contratante. Para se cadastrar nas oportunidades e montar um perfil no Portal CIEE, basta acessar ciee.online (https://portal.ciee.org.br/). O cadastro é gratuito e é importante sempre manter os dados pessoais atualizados, pois é dessa forma que a empresa e o CIEE fazem contato para encaminhamentos de entrevista. No cadastro, o candidato pode incluir uma redação e um vídeo de apresentação para tornar o perfil ainda mais completo e aumentar as chances de ser convocado para uma entrevista.

Quem preferir atendimento presencial, o CIEE está localizado na Avenida Fab, 1070 – Sala 509 – 5º andar, bairro Central. O atendimento é segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

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