Festival Abril Dança 2026 ocupa Macapá com programação gratuita e itinerante

Mostra Corpo-Território, ações formativas e premiações fortalecem a cena da dança no Amapá

Para celebrar o Dia Internacional da Dança, comemorado em 29 de abril, o Festival Abril Dança 2026 realiza, em Macapá, uma programação que integra formação, criação, difusão e reconhecimento artístico. Com atividades entre os dias 29 de abril e 8 de maio, a iniciativa destaca a Mostra Corpo-Território, que propõe a dança como expressão de pertencimento, identidade e relação com o espaço urbano.

A programação acontece de forma itinerante, ocupando diferentes pontos da cidade e ampliando o acesso à arte, com destaque para diversas atividades gratuitas. O festival também abre espaço para novos artistas por meio de chamada pública, além de promover ações formativas, atividades voltadas à infância e reconhecimento de trajetórias na dança local.

De acordo com o coordenador geral do evento, o produtor cultural Wallyson Amorim, a proposta reforça a importância de fortalecer o segmento no estado.

“Criar espaços de visibilidade para a dança no Amapá é fundamental para que artistas, grupos e coletivos possam existir, se desenvolver e dialogar com a cidade. O festival nasce como um movimento de articulação e valorização da nossa cena”, ressalta.

Entre os destaques estão o Cinelab, que promove diálogo entre dança e audiovisual; o Lab Outdoor, com aulas abertas ao público em espaço histórico da cidade; e a ação Dança Criança — Criando Corpo, voltada à formação e inclusão de crianças por meio do movimento.

A programação inclui ainda masterclasses com profissionais da área e a entrega dos prêmios Trajetória Viva e Reconhecimento Especial — Lab Danças, que valorizam iniciativas e agentes que contribuem para o desenvolvimento da dança no Amapá.

CRONOGRAMA — FESTIVAL ABRIL DANÇA 2026

29 de abril (Abertura)

Lançamento oficial do festival + Cinelab (gratuito)

Local: Biblioteca Pública Elcy Lacerda

Horário: 19h

1º de maio (Manhã)

Lab Outdoor — Dança em Circulação (aulas abertas e gratuitas)

Local: Fortaleza de São José de Macapá

Horário: 6h

1º de maio (Tarde/Noite — Formação)

Masterclasses — Lab Danças

Local: Lab Danças – Avenida Duque de Caxias, 329a – Centro de Macapá

Ballet Clássico Intermediário (Rayssa Santos) — 16h às 17h30

Jazz Contemporâneo (Wallyson Amorim) — 17h45 às 19h15

Jazz Funk (Paulo Rodrigo) — 19h30 às 21h

Obs.: investimento simbólico para certificação e vagas limitadas

2 de maio (Ação Social)

Dança Criança — Criando Corpo (gratuito)

Local: Habitacional São José

Horário: 17h

8 de maio (Encerramento)

Mostra Corpo-Território + Premiações (gratuito)

Prêmio Trajetória Viva — Lab Danças

Prêmio Reconhecimento Especial — Lab Danças

Local: Teatro Municipal de Macapá Fernando Canto

Horário: a partir das 19h

CHAMADA ABERTA

Artistas independentes, grupos, coletivos e projetos sociais podem se inscrever gratuitamente para participação na mostra.

Apresentação em 8 de maio, no Teatro Municipal, com a Mostra Corpo Território.

Inscrições: link disponível no Instagram @labdanca

O Festival Abril Dança 2026 é uma realização do Lab Danças, Lab Images, Comitê de Cultura do Amapá e Centro de Treinamento Breaking Amapá.

SERVIÇO

Evento: Festival Abril Dança 2026

Período: 29 de abril a 8 de maio

Horários: verificar na programação acima.

Locais: Biblioteca Pública Elcy Lacerda, Fortaleza de São José de Macapá, Lab Danças, Habitacional São José e Teatro Municipal de Macapá Fernando Canto

Entrada: gratuita (exceto masterclasses, com investimento simbólico para certificação)

Fotos: Wenderson Santos

Atendimento à imprensa: Mary Paes — (96) 99179-4950

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