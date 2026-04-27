Festival Abril Dança 2026 ocupa Macapá com programação gratuita e itinerante
Mostra Corpo-Território, ações formativas e premiações fortalecem a cena da dança no Amapá
Para celebrar o Dia Internacional da Dança, comemorado em 29 de abril, o Festival Abril Dança 2026 realiza, em Macapá, uma programação que integra formação, criação, difusão e reconhecimento artístico. Com atividades entre os dias 29 de abril e 8 de maio, a iniciativa destaca a Mostra Corpo-Território, que propõe a dança como expressão de pertencimento, identidade e relação com o espaço urbano.
A programação acontece de forma itinerante, ocupando diferentes pontos da cidade e ampliando o acesso à arte, com destaque para diversas atividades gratuitas. O festival também abre espaço para novos artistas por meio de chamada pública, além de promover ações formativas, atividades voltadas à infância e reconhecimento de trajetórias na dança local.
De acordo com o coordenador geral do evento, o produtor cultural Wallyson Amorim, a proposta reforça a importância de fortalecer o segmento no estado.
“Criar espaços de visibilidade para a dança no Amapá é fundamental para que artistas, grupos e coletivos possam existir, se desenvolver e dialogar com a cidade. O festival nasce como um movimento de articulação e valorização da nossa cena”, ressalta.
Entre os destaques estão o Cinelab, que promove diálogo entre dança e audiovisual; o Lab Outdoor, com aulas abertas ao público em espaço histórico da cidade; e a ação Dança Criança — Criando Corpo, voltada à formação e inclusão de crianças por meio do movimento.
A programação inclui ainda masterclasses com profissionais da área e a entrega dos prêmios Trajetória Viva e Reconhecimento Especial — Lab Danças, que valorizam iniciativas e agentes que contribuem para o desenvolvimento da dança no Amapá.
CRONOGRAMA — FESTIVAL ABRIL DANÇA 2026
29 de abril (Abertura)
Lançamento oficial do festival + Cinelab (gratuito)
Local: Biblioteca Pública Elcy Lacerda
Horário: 19h
1º de maio (Manhã)
Lab Outdoor — Dança em Circulação (aulas abertas e gratuitas)
Local: Fortaleza de São José de Macapá
Horário: 6h
1º de maio (Tarde/Noite — Formação)
- Masterclasses — Lab Danças
- Local: Lab Danças – Avenida Duque de Caxias, 329a – Centro de Macapá
- Ballet Clássico Intermediário (Rayssa Santos) — 16h às 17h30
- Jazz Contemporâneo (Wallyson Amorim) — 17h45 às 19h15
- Jazz Funk (Paulo Rodrigo) — 19h30 às 21h
Obs.: investimento simbólico para certificação e vagas limitadas
2 de maio (Ação Social)
- Dança Criança — Criando Corpo (gratuito)
- Local: Habitacional São José
- Horário: 17h
8 de maio (Encerramento)
- Mostra Corpo-Território + Premiações (gratuito)
- Prêmio Trajetória Viva — Lab Danças
- Prêmio Reconhecimento Especial — Lab Danças
- Local: Teatro Municipal de Macapá Fernando Canto
- Horário: a partir das 19h
CHAMADA ABERTA
Artistas independentes, grupos, coletivos e projetos sociais podem se inscrever gratuitamente para participação na mostra.
Apresentação em 8 de maio, no Teatro Municipal, com a Mostra Corpo Território.
Inscrições: link disponível no Instagram @labdanca
O Festival Abril Dança 2026 é uma realização do Lab Danças, Lab Images, Comitê de Cultura do Amapá e Centro de Treinamento Breaking Amapá.
SERVIÇO
Evento: Festival Abril Dança 2026
Período: 29 de abril a 8 de maio
Horários: verificar na programação acima.
Locais: Biblioteca Pública Elcy Lacerda, Fortaleza de São José de Macapá, Lab Danças, Habitacional São José e Teatro Municipal de Macapá Fernando Canto
Entrada: gratuita (exceto masterclasses, com investimento simbólico para certificação)
Fotos: Wenderson Santos
Atendimento à imprensa: Mary Paes — (96) 99179-4950