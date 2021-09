MPF lança processo seletivo de estagiários de nível superior no Amapá

Inscrições iniciam na quarta-feira (15); certame seleciona estudantes de direito, informática, comunicação social e administração

Na próxima quarta-feira (15), o Ministério Público Federal (MPF) abre as inscrições para o processo seletivo de estagiários de nível superior para atuação em Macapá (AP). São duas vagas imediatas para estudantes de direito e cadastro reserva para os cursos de informática, comunicação social e administração. Interessados devem preencher a ficha de inscrição online no site www.mpf.mp.br/ap, até 19 de setembro. Confira as informações completas no edital do certame.

Após o cadastro, os candidatos deverão fazer a confirmação das inscrições, no período de 20 a 24 de setembro, com o envio de documentação por e-mail. Entre os documentos necessários estão a declaração de escolaridade emitida pela instituição de ensino e documentos pessoais. As provas estão previstas para 14 de outubro, no período da manhã, em ambiente virtual.

Veja também:

Canal Futura abre seleção para oficina de produção para TV

Governo do Amapá confirma 3 casos da variante Delta; pacientes estão vacinados e não tiveram agravamento

Projetos de bioeconomia amazônica podem concorrer a prêmio de até R$ 30 mil

É importante que o candidato atente às regras do edital sobre o uso dos equipamentos de informática. Durante as provas, será necessário o uso de microfone, alto-falante e câmera. Um fiscal fará o acompanhamento nas salas virtuais. O processo seletivo contará com a aplicação de provas objetivas para todos os candidatos e subjetivas para os estudantes dos cursos de direito e comunicação social.

Estágio – Aos estudantes selecionados e que forem contratados, o MPF oferece bolsa mensal de R$ 850. A carga horária do estágio é de 20h semanais. Além disso, os estagiários recebem auxílio-transporte de R$ 7 por dia de deslocamento. As atribuições básicas a serem desempenhadas pelos candidatos aprovados na seleção, durante o estágio, estarão estritamente relacionadas à área de formação.

Assessoria de Comunicação Social

Ministério Público Federal no Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado