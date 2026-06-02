Unifap realiza etapa regional da Olimpíada Nacional da Filosofia

Olimpíada será realizada no dia 19 de junho, no Laboratório de Informática II do curso de Engenharia Elétrica, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) realiza, pelo terceiro ano consecutivo, a fase regional da Olimpíada Nacional de Filosofia (Onfil). A prova conta com a participação de escolas das redes municipal e estadual, bem como de escolas particulares. O foco é incentivar alunos do Ensino Médio em conteúdos de Filosofia e no desenvolvimento da habilidade da escrita de ensaios filosóficos.



Assim como nas edições anteriores, cada participante tem até quatro horas para escrever um ensaio filosófico em língua portuguesa sobre um de quatro tópicos apresentados apenas no dia da prova. O tema é de livre escolha entre os alunos participantes e pode conter enxertos sobre clássicos da filosofia, incluindo assuntos de ética, filosofia política, epistemologia, ontologia, hermenêutica, filosofia da linguagem, filosofia da mente entre outros. Professores de filosofia do Ensino Médio são incentivados durante a etapa escolar com o material de apoio disponível no site da Onfil.



A etapa regional será realizada entre às 14h e 18h do dia 19 de junho, sexta-feira, no Laboratório de Informática II do curso de Engenharia Elétrica, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

A inscrição das escolas para solicitar vagas e, posteriormente, dos alunos é feita no site da Onfil (https://onfilbr.org/iii-onfil-2026/). O Amapá tem obtido sucesso na etapa regional da Onfil, que inclui todos os estados da região Norte do Brasil. No ano passado, o Estado foi representado pela aluna do Ensino Médio da Escola SESI Visconde de Mauá, Luísa Pazzini, na fase nacional que aconteceu em Santa Maria no Rio Grande do Sul.

*Texto: Prof. Dr. Everton Maciel (Coordenador estadual da Onfil), com adaptações de Assessoria Especial da Reitoria (Assesp)

*Foto: Arquivo Pessoal / Ricardo Silva

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