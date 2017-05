Sesc Amapá realiza nova edição do Sarau para todas as Tribos

O Sistema Fecomércio por meio do Sesc Amapá promove nesta sexta-feira, 05, ás 19h na unidade Sesc Centro, o Projeto Sarau para todas as Tribos.

A realização vai envolver poesia, leitura de livros, música e o lançamento do livro Pérolas ao Sol, da escritora paranaense Lulih Rojanski. A autora mora no Amapá há 25 anos e já conta com publicações como “Lugar da Chuva” e “Abilash”, além da participação em oito coletâneas de contos e mais dois livros em parceria com outro autor: “Banco dos Sonhos” e “Castanheiros do Amapá”. É formada em Letras – professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira.

No sarau literário serão lidos/interpretados fragmentos da obra de Lulih em conjunto de show musical com o cantor e compositor Silvio Neto (voz e violão) e convidados. O projeto tem como objetivo resgatar a cultura de recitar poesias, despertar o gosto pela leitura, incentivar a produção de poemas e desenvolver o interesse do publico pelos autores, motivando os amantes do universo literário a conhecer a diversidade cultural valorizando os artistas brasileiros e sua produção literária.

A entrada é gratuita, o Sarau para todas as Tribos acontecerá no dia 05 de maio a partir das 19h no Sesc Centro.

Serviço

