Governo do Amapá lança projeto para preservar memória do Macapá Hotel e da Residência Oficial do Estado

Na manhã desta terça-feira, 10, o Governo do Amapá lançou o projeto “Salvaguarda da Memória do Macapá Hotel e da Residência Oficial do Estado”. A cerimônia de lançamento aconteceu na área de construção do Parque Residência, antiga “Casa do Governador”, que será o novo ponto turístico da capital, no Centro.

A iniciativa tem como principal objetivo preservar e valorizar o patrimônio histórico e cultural do Amapá, promovendo o resgate da memória de dois dos mais emblemáticos edifícios públicos do estado. A ação vai possibilitar que novas gerações possam revisitar e compreender a história local por meio da preservação de bens, imóveis, objetos e documentos que pertenceram a ex-governadores, vice-governadores, governadoras e vice-governadoras que administraram o Amapá ao longo dos anos.

“Tudo isso a partir da residência oficial, que representa não apenas um espaço de gestão, mas também um símbolo do nascimento do Amapá. O objetivo é transformar esse lugar em um grande centro de memória, história e identidade, que valorize o nosso passado e o conecte com o presente. Mais do que um resgate histórico, trata-se de um projeto de revitalização urbana, que integra cultura, lazer, entretenimento e economia criativa”, destacou Edivan Andrade, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Setec).

O Macapá Hotel e a Residência Oficial são edificações históricas que carregam um profundo valor simbólico para a população amapaense. Com o compromisso de preservar essa memória e, ao mesmo tempo, atribuir novos significados a esses espaços, o Governo do Estado propõe a criação de dois importantes projetos: o Parque Tecnológico, no antigo Macapá Hotel, e o Parque Residência.

Elke Rocha, professora do curso de História da Unifap, participou da idealização do projeto Salvaguarda de Memórias. Segundo ela, a equipe inicia agora uma nova fase, dedicada à coleta de materiais, documentos, relatos e memórias que resgatam a história do Amapá.

“O público amapaense certamente vai ter a oportunidade de reviver momentos marcantes da história do Amapá neste espaço. Essa é justamente a nossa intenção. Estamos todos muito envolvidos, com grande expectativa e entusiasmo para dar início aos trabalhos”, destacou Elke.

Rudá Nunes, filho de Janary Gentil Nunes, o primeiro governador do Amapá, esteve presente no lançamento do projeto. Emocionado e feliz, ele celebrou a iniciativa que mantém viva a memória do pai e das ações realizadas em benefício do povo amapaense.

“Hoje é um dia muito especial, estamos resgatando a memória de um tempo fundamental para a construção do Amapá. Preservar essa história é valorizar nossas raízes, reconhecer quem fomos e entender melhor quem somos. Que esse projeto inspire novas gerações a conhecer e respeitar o nosso passado”, frisou Rudá.

No contexto dessas iniciativas, surge o projeto do Memorial e da Exposição Museológica, voltado ao resgate, à valorização e à preservação do legado histórico dessas construções, reafirmando seu papel como patrimônios vivos da cultura amapaense.

Durante o lançamento oficial do projeto, foi iniciada uma campanha de Aquisição de Acervos do Macapá Hotel e Residência Oficial, com objetivo de arrecadar artefatos, documentos, depoimentos e narrativas de pessoas que tenham alguma relação com a história da região. A busca acontecerá em locais simbólicos, como o Palácio do Setentrião e o antigo Macapá Hotel. A proposta é realizar uma coleta cuidadosamente planejada, conduzida de forma respeitosa e com profundo valor simbólico.

Este acervo será disponibilizado em vários formatos, seja em memorial ou em exposições dispostas nos dois prédios, para que aí possam ser exploradas por: professores, pesquisadores, acadêmicos, turistas e pela sociedade em geral. Após esta fase, uma expografia será organizada e realizada em ambos os espaços de memória.

A ação é uma parceira entre a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Setec), Secretaria de Estado da Administração (Sead), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Universidade Federal do Amapá (Unifap).

Agência de Notícias do Amapá

