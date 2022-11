Ilha de Santana fica com o título do Campeonato Interbairros 2022

Sábado, 12, a Prefeitura de Santana finalizou mais uma edição do Campeonato Interbairros. A final atraiu um grande número de torcedores ao campo da Associação Esportiva e Recreativa Paraíso (Aerpa). A equipe da Ilha de Santana bateu o time do bairro Fonte Nova e faturou o título da competição que não era realizada há seis anos.

A maior competição amadora da cidade reuniu representantes de 21 bairros do município. A disputa foi considerada de excelente nível técnico pela organização. Em jogo movimentado, a primeira etapa ficou no 0 a 0. As emoções ficaram para o segundo tempo e aos 22 minutos, Batista recuperou a bola perdida na direita e cruzou fora da área, Lincoln aproveitou e chutou cruzado marcando o gol do título.

“Essa bonita partida marca o retorno de uma competição tão importante como é o Interbairros. Vamos continuar incentivando todas as modalidades esportivas do nosso município, porque acreditamos que o esporte é uma válvula de escape para a melhoria de vida das pessoas. Tenho certeza que daqui, vão surgir muitos jogadores de futebol que podem se tornar profissionais no Independente ou Santana, os quais são nossos clubes locais. Por isso, todos estão de parabéns pela festa”, disse o prefeito Bala Rocha.

A secretaria de Esporte e Lazer de Santana, esteve à frente da organização. De acordo com o gestor da pasta, Biraga Rocha, a avaliação é positiva tendo em vista o surgimento de muitos talentos e do fomento gerado pela competição nas praças esportivas.

“É uma avaliação muito positiva a realização do Interbairros. Essa competição estava esquecida pelas gestões anteriores, por isso, o prefeito Bala recomendou a retomada da disputa e assim fizemos. Parabéns, Ilha de Santana e Fonte Nova que chegaram a final”, reafirmou.

O autor do único gol do jogo, o atacante Lincoln, destacou a importância de uma competição que possa integrar todos os bairros do município.

“Eu acho que o Interbairros é isso mesmo, muito importante. Tem que continuar a realizar porque tem muito jogador bom escondido nos bairros e, no Interbairros aparece. É uma grande oportunidade”, finalizou o atacante.

O Campeonato Interbairros 2022 premiou as equipes campeãs como uma quantia em dinheiro e troféus.

Jonhwene Silva

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...