Dave Evans, primeiro vocalista da banda AC/DC, vai comandar ‘rockada’ internacional da 53ª Expofeira do Amapá

Artista se apresenta dia 31 na maior feira de negócios da Amazônia, que será no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Vai ter ‘rockada’ internacional na 53ª Expofeira do Amapá. O Governo do Estado confirmou a apresentação de Dave Evans, lendário fundador e ex-vocalista do AC/DC. O show gratuito será no dia 31 de agosto, terceiro dia de programação da maior feira de negócios da Amazônia.

A história de Dave Evans com o AC/DC é significativa. Foi com o vocalista que a banda gravou seu primeiro single em 1974, contendo as músicas “Can I Sit Next to You, Girl?” e “Rockin’ in the Parlour”.

O cantor gravou em dois discos da banda Rabbit. A partir de 2000, deu início à carreira solo, que rendeu 3 álbuns de estúdio, além de EPs e registros ao vivo.

Mistura de ritmos

Do rock ao tecno, passando pela música popular amapaense, o Governo do Estado vai promover um verdadeiro festival de ritmos nos 11 dias de Expofeira. Já foram anunciados para o evento, os shows gratuitos de Leticia Auolly, Nattanzinho, a aparelhagem Novo Super Pop Live, Banda Magníficos, Gustavo Mioto, Banda Som e Louvor, os artistas Eyshila e Dunga, os cantores Luan Santana, Péricles, Dilsinho, Wesley Safadão, a cantora Pabllo Vittar, os DJs Marcos e Lucas Schmidt, do Dubdogz e a dupla sertaneja Bruno e Marrone.

53ª Expofeira do Amapá

A estrutura da 52ª Expofeira, que em 2023 movimentou mais de R$ 5,7 milhões em vendas e gerou cerca de R$ 500 milhões em negócios, foi restaurada. Além disso, foi ampliada em 20% a área para exposições, que alocam empreendedores locais e empresas de fora do estado. Ao todo, serão 40 mil metros quadrados de área coberta.

A feira terá, ainda, 50 mil metros quadrados de área para esportes radicais, 3 mil vagas de estacionamento para carros, 1 mil vagas para motocicletas, além de 80 lotes de animais para exposição e comercialização.

